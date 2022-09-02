鄰居糾紛互指檢舉達人 造就台南「最通暢騎樓」

台南某處騎樓地，因為鄰居糾紛兩間店互指對方是「檢舉達人」，5年來只要有車一違停警方就收到檢舉。（記者王捷攝）

2022/09/02 22:59

〔記者王捷／台南報導〕台南某騎樓地被警分局稱為「全市最通暢」，只要有車違停，警方馬上收到檢舉，原來A、B兩間店家在騎樓做生意，5年前因騎樓通行糾紛，雙方都自稱沒檢舉對方，5年來警方一直收到A、B兩間店的違停檢舉，登門勸導又被其中一間店認為警方執法不公平、有風紀問題，為鄰居吵架警方除了疲於奔命，現在還要調查警風紀問題，警分局強調，只要檢舉警方都有開單，但私下卻說這兩家人讓警察頭很痛。

據了解，A、B兩間店5年前都在騎樓做生意，兩間店性質差異大，A店從事美容美髮業、B店則是車輛維修業，A店聲稱看到一位坐輪椅的婦人要通過，卻不能走人行道很危險，向B勸說不該在騎樓修理這麼多車，而B則認為A也在騎樓做生意，是不是認為B店影響到A店才這麼說。

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雙方一吵不可開交，接著警方就收到兩店的檢舉，「有人」指稱A、B兩間違規占用騎樓，雙方都被警方開單，A店把店面退縮進屋內，而B店也改採預約制，一次只修理一輛車，避免車多影響行人通行。

兩邊都有改善，警方原本覺得是個好結局，沒想到A、B雙方只要其中一人違規警方就收到檢舉電話，加上兩方都是警分局警友，所以警員只要沒有馬上處理，其中一方就認為警方偏袒另一方，向分局投訴，警方為開單可說疲於奔命，有時候去了還發現違規車早就離開，騎樓違規停車危害性較小，警方認為警力應該要花在刀口上，所以登門勸導雙方，不要再惡意檢舉了。

但A、B兩方都否認自己是「檢舉達人」，都自稱被對方搞了5年，警方對A、B兩方說，台南因道路規劃關係，很多停車都在灰色地帶，要強力執法，台南幾乎處處違規，尤其用騎樓做生意的小吃攤，除非台南重新做整體的城市規劃，否則沒有人生意可以做下去，但警方登門勸說的舉動，沒想到又被其中一間店檢舉警員恐嚇、有風紀問題、執法不公，一路檢舉到分局。

警方指出，A、B兩店都有開罰，但私下卻對這兩戶人家很頭痛，希望早日兩家人能和解。

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