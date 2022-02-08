為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    衰爆！重機被撞倒壓壞方向燈 PO網討公道反吃違停罰單

    林姓騎士重機停騎樓，卻被路過民眾撞倒，壓壞方向燈。（擷取自「我是太平人」）

    林姓騎士重機停騎樓，卻被路過民眾撞倒，壓壞方向燈。（擷取自「我是太平人」）

    2022/02/08 21:16

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子將400CC重機停在騎樓，行人不慎勾到，方向燈撞破，卻只把車扶好，沒留下聯絡方式。林男友人將監視器影像和機車受損照片貼在臉書社團「我是太平人」，希望當事人出面道歉，沒想到網友反而發現，林男重機依規定不能停在騎樓。警方說，將會依違反「道路交通管理處罰條例」開單告發。

    陳姓網友代替林姓車主在臉書社團「我是太平人」貼文說，「大過年的 把別人的重機弄倒，連紙條都不留的嗎？」、「車損事小，直接將碎片踢到一旁 ，甚至不留紙條才是最生氣的地方」，要求當事者出面道歉。

    網友還貼出附近店家監視器畫面，當時有3個人行經騎樓，走在最左邊的男子左手不小心碰到重機，機車瞬間倒地，3個人將倒地機車扶起停好，但沒報案也沒有留下聯絡方式就離開。

    貼文一出，有網友留言說，「弄壞人家物品，賠償是合情合理」，但也有網友質疑，「騎樓是給人走的還是給你停車用的？」，還說這台是重機根本不能停在騎樓；不過也有網友認為，「一碼歸一碼，撞倒機車是事實，損壞就該賠償，機車違停騎樓也由警方認定，該負責的人就該負責才對！」

    太平分局新平派出所副所長柯閔翔說，已經受理林姓車主報案，將依毀損罪嫌偵辦，目前調閱附近監視器畫面發現，事情發生在2月4日晚上9點20分左右，將進一步釐清弄倒機車的民眾身分，不過，林男的重機（紅、黃牌）比照汽車，不可停放在騎樓，將依違反「道路交通管理處罰條例56條」，「汽車駕駛人停車時，在禁止臨時停車處所停車，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰」，將會開單告發。

    林姓男子重機停騎樓，被路過民眾撞倒。（擷取自「我是太平人」）

    林姓男子重機停騎樓，被路過民眾撞倒。（擷取自「我是太平人」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「石牌你最帥！」亂停車擋巷口回南部 網友怒貼20張A4紙
    2022/02/03 16:39

    「石牌你最帥！」亂停車擋巷口回南部 網友怒貼20張A4紙
    新聞360》國家級三寶環東逆向車禍 專家揭台灣交通恐怖隱憂
    2022/01/28 21:00

    新聞360》國家級三寶環東逆向車禍 專家揭台灣交通恐怖隱憂

    臺北文創獲第15屆文馨獎殊榮
    重機上八卦山隧道要再等等！ 問題卡在草屯端
    2022/01/20 16:20

    重機上八卦山隧道要再等等！ 問題卡在草屯端
    年邁駕駛惹禍？車子開出停車格突失控 老婦撞上違停662萬賓士休旅車
    2022/01/05 14:16

    年邁駕駛惹禍？車子開出停車格突失控 老婦撞上違停662萬賓士休旅車

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    虧大了！不是拔走車牌就沒事 特斯拉違停紅線被罰6300元
    2022/01/04 16:16

    虧大了！不是拔走車牌就沒事 特斯拉違停紅線被罰6300元
    轎車違停騎樓卻在店門漆「交大核准」 警不排除以「詐欺」送辦
    2020/10/11 23:39

    轎車違停騎樓卻在店門漆「交大核准」 警不排除以「詐欺」送辦
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播