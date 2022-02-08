衰爆！重機被撞倒壓壞方向燈 PO網討公道反吃違停罰單

林姓騎士重機停騎樓，卻被路過民眾撞倒，壓壞方向燈。（擷取自「我是太平人」）

2022/02/08 21:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓男子將400CC重機停在騎樓，行人不慎勾到，方向燈撞破，卻只把車扶好，沒留下聯絡方式。林男友人將監視器影像和機車受損照片貼在臉書社團「我是太平人」，希望當事人出面道歉，沒想到網友反而發現，林男重機依規定不能停在騎樓。警方說，將會依違反「道路交通管理處罰條例」開單告發。

陳姓網友代替林姓車主在臉書社團「我是太平人」貼文說，「大過年的 把別人的重機弄倒，連紙條都不留的嗎？」、「車損事小，直接將碎片踢到一旁 ，甚至不留紙條才是最生氣的地方」，要求當事者出面道歉。

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網友還貼出附近店家監視器畫面，當時有3個人行經騎樓，走在最左邊的男子左手不小心碰到重機，機車瞬間倒地，3個人將倒地機車扶起停好，但沒報案也沒有留下聯絡方式就離開。

貼文一出，有網友留言說，「弄壞人家物品，賠償是合情合理」，但也有網友質疑，「騎樓是給人走的還是給你停車用的？」，還說這台是重機根本不能停在騎樓；不過也有網友認為，「一碼歸一碼，撞倒機車是事實，損壞就該賠償，機車違停騎樓也由警方認定，該負責的人就該負責才對！」

太平分局新平派出所副所長柯閔翔說，已經受理林姓車主報案，將依毀損罪嫌偵辦，目前調閱附近監視器畫面發現，事情發生在2月4日晚上9點20分左右，將進一步釐清弄倒機車的民眾身分，不過，林男的重機（紅、黃牌）比照汽車，不可停放在騎樓，將依違反「道路交通管理處罰條例56條」，「汽車駕駛人停車時，在禁止臨時停車處所停車，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰」，將會開單告發。

林姓男子重機停騎樓，被路過民眾撞倒。（擷取自「我是太平人」）

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