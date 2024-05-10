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涉包庇賭場、擅查個資 江翠所巡佐陳信榮收押禁見

海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮涉包庇賭場，法院裁定收押禁見。（資料照）

海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮涉包庇賭場，法院裁定收押禁見。（資料照）

2024/05/10 18:45

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府警察局海山分局江翠派出所巡佐陳信榮與警員林益民，被控知悉有業者在板橋與三重等地經營賭場，卻不查緝，還前往賭博，涉嫌包庇，陳員另外涉招攬賭客賭博，甚至違法查詢民眾個資提供給賭場業者討債，並指示林員查詢賭客個資；新北地檢署今訊後諭令林員15萬元交保，並依貪污等罪嫌聲押禁見陳員及陳姓賭博業者獲准。

法官認為，2人涉貪污治罪條例行、收賄罪等罪嫌重大，並有串證之虞，有羈押必要，裁定羈押禁見。

檢調追查，陳、林兩人涉嫌自2020年起，知道有業者在新北市板橋、三重、新店等地經營麻將賭場，卻不查緝，還多次前往賭博；陳員甚至涉幫忙招攬賭客上門，並收受賄賂查詢民眾個資，幫業者向賭客討債，又指示林員擅查民眾個資。

新北市調查處獲報後派員監控，發現陳、林2人行為，報請新北檢指揮偵辦，檢察官周懿君前晚指揮新北市調處、警政署政風室、新北市警局督察室等單位，兵分13路前往江翠所等處搜索，並約談陳、林等17人。

除陳、林兩人外，江翠所另有4名員警被約談，他們疑遭陳員利用，在不知情或不知目的等情形下，協助擅查民眾個資，涉違反個資法等罪嫌，檢方前天訊後諭令張姓與莊姓警員各3萬元交保，許姓及蕭姓警員請回。

至於陳員，檢方訊後認為他涉收賄、營利賭博、包庇賭博、違反個資法等罪嫌重大，有串、滅證及逃亡之虞，陳姓業者涉營利賭博、行賄等罪嫌，亦有串、滅證之虞，均聲押禁見；林員涉包庇賭博及違反個資法、呂姓及湯姓業者涉營利賭博，檢方訊後諭令林員15萬、呂男50萬元、湯男5萬元交保，其餘賭客、賭場人員等請回。

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