前法官石木欽罰354萬改為撤職 二審判決理由曝光

懲戒法院書記官長林玉苹說明合議庭判決理由。（記者吳政峰攝）

2022/09/02 18:53

〔記者吳政峰／台北報導〕職務法庭一審認定公務員懲戒委員會（現改制懲戒法院）前委員長石木欽在擔任法官時，與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，去年判罰俸354萬餘元。全案上訴二審，合議庭綜合評價石木欽20幾年來與翁茂鍾的往來行為後，首度採用德國的違失行為一體性原則，認定所有的違失都在追懲時效內，今天（2日）加重改判撤職，停止任用1年。

一審指出，1997年7月22日至2004年6月3日間，石木欽與長期在法院涉訟的當事人翁茂鍾飲宴、球敘，討論案情或告知訴訟進度，就連翁茂鍾的律師在場時也未迴避，且提供法律意見。2003年6月20日、2004年6月3日，石木欽擔任最高法院法官期間，在院內親自接待來訪的翁茂鍾，毫不避諱翁茂鍾有案在身。1998年及2003年間，石木欽以妻子吳蓉蓉及次子石博涵名義，購入翁茂所有的佳和與怡安公司股票，並於1999年間及自2007年間陸續售出獲利。

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一審認為，以上區間共有14項違失行為，惟已超過10年追懲時效，諭知免議。

2008年間，石木欽與翁茂鍾接洽後，由吳蓉蓉以石博涵名義，向佳和公司購買翁茂鍾所持有的聯亞公司股票100張，並於2015、2016年間陸續出售獲利。買賣股票的時間點，翁茂鍾與旗下公司均有案件繫屬法院。一審表示，石兒購買股票的時間點雖然超過追懲時效，但出售股票的時點還在時效內，仍可懲戒，判罰俸1年，約354萬餘元。

石木欽質疑判決是「先射箭再畫靶」；提案彈劾的監察院則批評「判太輕」，兩造均提上訴。二審2日加重改判撤職，停止任用公務員1年。

二審說明，對於法官的懲戒，應評價其整體人格是否不適任法官，因此，當法官有數個違反義務行為時，應將全部行為及情狀綜合觀察，最後合而為一個懲戒處分。而法官法第52條所定的「應受懲戒行為」，應以行為「終了之日」做為追懲時效的起算點。

二審解釋，法官的數個違失行為，除了彼此間不具有時間上、事務本質上，或內部、外部的關聯性，得分別計算追懲期間外，其餘應以「最後一個」違失行為完成後，合併計算「所有行為」的追懲時效，不得分別計算。

二審表示，石木欽的違失行雖然橫跨舊公懲法、舊法官法時期，但均根源於與翁茂鍾交往，並與翁或其經營、管理企業所涉案件相關，具有關連性，自應合併觀察、綜合評價，且以最後一個違反義務行為終了之日（2016年7月29日）為判斷基點。

二審認為，原判決以石的部分違失行為超過10年而諭知免議，已有違法。此外，原判決以石已離職，並無現職，且依其年紀，課以免職、撤職，或免除法官職務，轉任其他職務的處分，並無實益，二審亦指適用法規不當。再者，原判決認定石木欽部分行為適用舊公懲法的10年追懲時效，二審則認為應該全部適用舊的法官法。綜上，二審廢棄原判決。

二審指出，石木欽擔任最高法院法官、庭長及高等法院院長期間，明知翁茂鍾或其經營、管理的企業有諸多案件繫屬於法院，卻仍與翁茂鍾飲宴、球敘、討論案情、告知訴訟進度、提供法律意見、不當接觸、不當買賣股票，共有16項違反義務行為，損及法官職務尊嚴及人民對法官的職務信任，致司法信譽及形象受到深遠傷害，情節嚴重，已不適任法官，決定改判撤職，並停止任用1年。

本案由職務法庭上訴審承審，合議庭成員為審判長法官李伯道（懲戒法院院長）、陪席法官吳三龍（懲戒法院法官）、陪席法官帥嘉寶（最高行政法院庭長）、陪席法官王梅英（最高法院法官）、受命法官林瑞斌（最高法院法官）。

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