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    開趴弄髒房間惹「麻」煩！ 男遭囚打勒索11萬清潔費

    新北市中和區昨驚傳民眾遭挾持毆打案，22歲陳男受邀到楊姓友人家一起呼麻，因不慎弄髒房子遭囚禁毆打，並勒索求償11萬元，警方獲報後攻堅，將涉案的楊男一夥上銬帶返送辦。 （記者闕敬倫翻攝）

    新北市中和區昨驚傳民眾遭挾持毆打案，22歲陳男受邀到楊姓友人家一起呼麻，因不慎弄髒房子遭囚禁毆打，並勒索求償11萬元，警方獲報後攻堅，將涉案的楊男一夥上銬帶返送辦。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/08/31 16:48

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區昨天驚傳民眾遭挾持毆打案，22歲陳姓男子受邀到楊姓友人家中一起呼麻，因不慎弄髒房子，引起楊男不爽，竟當場遭其他6人囚禁毆打，並向他的家人、朋友勒索求償11萬元，警方獲報後集結警力前往攻堅，將涉案的楊男一夥上銬帶返，警詢後依妨害自由、恐嚇、傷害、毒品等罪移送法辦。

    昨天上午10點多，陳男前往中和區永和路楊男家參加「大麻派對」，期間疑似「呼鏘」將房間搞到髒亂不堪，惹得承租該房的屋主楊男心生不滿，當場夥同其他5人軟禁陳男，要求支付「清潔費」。

    陳男隨後與家人聯絡，匯款支付11萬元贖金，由同團中的38歲周姓男子前去銀行領取，之後再與另一名友人借錢時，趁機密報自己遭挾持虐打，手還被刀子劃傷，友人立即去電110報警。

    中和警分局獲報後，立即成立專案小組，並派遣警力馳援現場，依刑事訴訟法131條逕行搜索破門進屋，發現陳男確實遭到軟禁，立即將楊男一夥壓制在地，現場起獲模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈1支、彈簧刀1把及第二級毒品大麻11公克等扣案物品。

    警方後續將楊男等6人上銬，全數押上車帶回警局，全案詢後依違反毒品危害防制條例、刑法妨害自由、恐嚇傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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    警方在現場起獲模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈1支、彈簧刀1把及第二級毒品大麻11公克等扣案物品。（記者闕敬倫翻攝）

    警方在現場起獲模擬槍1把、鋼珠11顆、信號彈1支、彈簧刀1把及第二級毒品大麻11公克等扣案物品。（記者闕敬倫翻攝）

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