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    混200萬偽鈔買毒被抓包！男遭虐死丟包醫院 3共犯判刑定讞

    死者鄭男被抬到醫院前，已無生命跡象。（資料照）

    死者鄭男被抬到醫院前，已無生命跡象。（資料照）

    2022/08/31 12:00

    〔記者張文川／台北報導〕台北市鄭姓男子前年12月以200萬元向文山區「十五份幫」購買毒品，但被識破以假鈔交易試圖黑吃黑，被對方大哥周頡等5人幫以老虎鉗凌虐2小時致死，二審高等法院依傷害致死罪將周頡等5人各判刑4年6月至11年不等徒刑；其中周頡2人未上訴而於二審定讞，趙亭均等3人上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞。

    檢警調查，周頡平日指揮其十五份幫眾，從事販賣安毒、大麻、毒咖啡包等及暴力討債。2020年12月1日，鄭男透過2名友人，拿200萬元向該幫購買毒咖啡包，交易卻被當場識破每疊的鈔票中，只有上、下2張鈔票是真的千元鈔，其餘都是假鈔。

    周頡與幫眾以老虎鉗夾2男的手指和手掌，逼問幕後主使者，2男不堪私刑，供出鄭男身分。同日深夜，周頡指示旗下幫眾，將鄭男約到文山區景隆街某間民宅地下室談判。

    鄭男到場後，隨即被對方控制行動，4幫眾分持老虎鉗等鐵器，毆打、凌虐鄭男長達2小時，鄭男難耐痛苦而倒地，休克昏厥，眾人才匆匆將他帶上車載至醫院急診室丟包，經急救，鄭男仍宣告不治。

    一審台北地院依共同傷害致死、意圖販賣持有毒品等罪，將周頡判處15年徒刑，陳、潘、趙、劉4名幫眾也各判刑5年2月至11年刑期；二審高等法院維持同罪名，判周頡11年、趙亭均7年10月、劉博荃7年4月、陳冠宇5年4月、潘緯翔4年6月。

    二審宣判後，周、潘未上訴，僅趙、劉、陳上訴，最高法院審理後認定二審判決無違誤，量刑也未違法，駁回上訴定讞。

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