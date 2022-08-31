高市刑大破「抖音」販毒集團 查扣2輛權利車、7500顆一粒眠

高市刑大聯手特警破獲「抖音」販毒集團，逮捕陳姓藥頭，查扣7500顆一粒眠及各類毒品，以及2輛權利車、30萬現金。（民眾提供）

2022/08/31 12:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄陳姓藥頭以「抖音」為代號成立販毒集團，找來梁姓、楊姓男子充當「小蜜蜂」，「宅配到府」外送毒品，僱用劉姓女子、羅姓男子當聯絡總機，平均月薪8至10萬元，刑大逮捕13名藥腳指證歷歷，溯源得知陳嫌藏身左營廢棄羽球館內，分裝K他命成為販毒大本營，一舉將6名販毒男女逮捕到案，查扣2輛運送毒品的權利車、30多萬現金、點鈔機、7500顆一粒眠等毒品。

警方除了查獲一料眠外，還查拍97公克K他命、142包毒品咖啡包、10支做案手機，其中有3嫌聲押獲准，雖然販毒成員獲酬不低，但將付出販毒入獄數年的慘痛代價。

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據了解，販毒集團主嫌陳男（24歲）在微信通訊軟體群組設「抖音」群組交易毒品，並於今年初在左營區租廢棄羽球館當K他命分裝場，以及販毒據點，採全天侯連繫、交易毒品，而陳嫌、劉女、羅男等人，均無任何毒品前科，藥頭開出的「週薪」逾2萬元，換算月薪高達8至10萬元，警方獲報甚為重視，成立專案全力偵辦。

刑大偵三隊逮捕小蜜蜂後，鎖定廢棄羽球場毒品分裝場，日前與保大特警攻堅破門搜索廢棄羽球場，搜出一粒眠、K他命、毒品咖啡包，以及疑似販毒所得30萬餘元，逮捕陳男等6嫌，主嫌不願供出毒品來源，警方正擴大偵辦中。

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高市刑大聯手特警破「抖音」販毒集團，逮捕陳姓藥頭，查扣7500顆一粒眠及各類毒品，以及2輛權利車、30萬元現金。（民眾提供）

高市刑大聯手特警破獲「抖音」販毒集團，逮捕陳姓藥頭，查扣7500顆一粒眠及各類毒品，以及2輛權利車、30萬現金。（民眾提供）

高市刑大聯手特警破「抖音」販毒集團，逮捕陳姓藥頭，查扣7500顆一粒眠及各類毒品，以及2輛權利車、30萬現金。（民眾提供）

高市刑大聯手特警破獲「抖音」販毒集團，逮捕陳姓藥頭，查扣7500顆一粒眠及各類毒品，以及2輛權利車、30萬現金。（民眾提供）

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