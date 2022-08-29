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    越南妻遇家暴離家提離婚 夫當街砸車、毆妻被法辦

    黎女被毆受傷，救護車到場將她送醫。（民眾提供）

    黎女被毆受傷，救護車到場將她送醫。（民眾提供）

    2022/08/29 10:27

    〔記者歐素美／台中報導〕苗栗縣一名越南籍黎姓女子，疑不滿丈夫家暴，申請保護令，有意和丈夫離婚，並於8月初搬遷至台中市梧棲區租屋居住，28日晚上，鍾姓丈夫到梧棲找人，在梧棲區信義街發現黎女座車，心生不滿，竟甩棍破壞黎女小客車，並當街毆打黎女，幸附近民眾發現報案，鍾男隨後駕車離開現場，黎女因手部等受傷，被送往梧棲童綜合醫院治療，警方今天一早將鍾男帶回派出所釐清案情，將依傷害、毀損等罪嫌偵辦後函送。

    清水分局安寧派出所於28日晚上10點多接獲民眾報案，指稱一名女子將車子停在路邊，坐在車上，結果有一名男子上前毆打該女生，女生一直尖叫，男子隨後駕車離去。消防及警方獲報趕到現場，趕緊將受傷的女子送往梧棲童綜合醫院治療，幸女子意識清楚，僅手部等處受傷。

    警方調查指出，受傷女子為南籍黎姓女子（41歲），原本與丈夫鍾男（48歲）住在苗栗，與丈夫感情不睦，疑不堪丈夫家暴，申請保護令，有意離婚，並於今年8月初自行搬到梧棲租屋居住，28日晚上，鍾男找到梧棲，在信義街現黎女座車，用甩棍破壞被害女子自小客車，並企圖將黎女拉出車外，黎女不從，他便敺打黎女，致黎女受傷，隨後駕車離去。

    清水分局安寧派出所獲報後趕到現場，除協助被害女子救醫外，今天上午7點50分，並將鍾男帶回派出所釐清案情，將依傷害、毀損等罪嫌函送。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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