無照開車又攜毒！BMW男衝撞警車再撞路樹 萌柴嚇到剉尿

李男為突圍先衝撞警車。（警方提供）

2022/08/30 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市李姓男子昨晚駕駛BMW自小客外出違停遇警盤查，因無照加上車內有毒品，他心虛加速駛離並亂竄，途中險些危及其他用路人安全，最後被攔截圍捕企圖突圍，先是衝撞警車接著失控撞上人行道路樹，隨即被警方拖下車壓制逮捕，此時車內一隻柴犬也因受到驚嚇，被帶下車時瞬間剉尿。

台中市第六分局市政所員警昨晚7點多巡經西屯區黎明路二段時，見一輛BMW自小客紅線違停，且在見到警車靠近時即刻駛離，形跡可疑，經警方鳴笛示警，並使用廣播喝令靠邊停車受檢，該車仍拒檢加速駛離，警方見狀除沿後追逐，並立即以無線電通報線上警網展開攔截圍捕。

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警匪追逐過程中，BMW自小客不斷任意變換車道企圖擺脫，多次險些危及其他用人行車安全，雙方一直追逐到市政路與環中路口，當時警方起碼已有6輛以上警車趕到攔截，BMW此時仍企圖困獸之鬥企圖突圍，先衝撞警車後接著失控撞上人行道上路樹才停住。

警方一擁而上，將車上28歲的李姓駕駛拖下車並壓制逮捕，此時車內一隻李男飼養的柴犬見警方進入車內搜索，立即竄逃至後座躲藏，且因飽受驚嚇，被警方帶下車時立即剉尿，警方在車內查扣毒品K他命1罐（含罐重6.65公克）及K盤2個等物品，將李男上銬後帶回偵辦。

李男警訊中供稱，因無照加上車內攜毒，見警方盤查才心虛逃竄，警方則在訊後將全案依公共危險、毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦，並持續追查毒品來源；第六分局長蔡元戎表示，警方不分日夜守護治安，要讓民眾感受警方強力打擊、掃蕩犯罪決心，對於不法行為一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根，維護市民安心生活環境。

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BMW接著失控撞上人行道上路樹才停住。（警方提供）

BMW接著失控撞上人行道上路樹才停住。（警方提供）

車內一隻柴犬也因受到驚嚇，被帶下車時瞬間剉尿。（警方提供）

警方在車內查扣的K毒。（警方提供）

警方當場逮捕李男。（民眾提供）

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