李戡PO文指「韓粉」轉貼「解放軍五大保證」 被求償免賠確定

李戡臉書PO文指陶姓男子為「武統韓粉」，被指毀損名譽求償60萬元，高院判李戡勝訴，免賠確定。（資料照）

2022/08/30 15:33

〔記者楊國文／台北報導〕已故國學大師李敖之子李戡，於2019年在臉書指出旅美人士陶增珊是「武統韓粉」，還截圖陶男臉書指稱他曾轉貼網路訊息「解放軍登台五大保證」，甚至PO出陶男配戴「解放軍海軍帽」（海軍87式軍帽）照、參加藍營造勢活動照片等，陶男認為李戡抹黑，提告求償60萬，一審認定李戡是對可受公評之事發表善意言論，判免賠，上訴後，高等法院今駁回，李戡免賠確定。

判決指出，李戡於2019年8月17日在臉書PO文，寫下「武統韓粉」陶增珊轉貼的「解放軍登台五大保證」：一、武統之前6個月，公告周知，所有陸配，陸生，交流，觀光及統派人士，保證護返祖國以避戰禍！二、保證不似當年日寇登台燒殺，擄掠。姦淫之情事！以最短時間，最快速度。還政台灣統派。三、台灣退休軍公教警消還其公道，恢復原有退休俸制度。四、所有獨派份子以叛國罪起訴，依照罪行輕重處理，重者死刑或勞改，輕者驅逐出境，基於日人還日原則，遣送日本！五、所有統派蒙受之損失，全額加倍賠償。

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李戡還貼出陶男在2018年4月頭戴放軍「海軍87式軍帽」行軍禮、2019年5月戴同款式軍帽照片，及陶男2019年6月參加當時國民黨總統候選人韓國瑜造勢活動照。

李戡貼文表示，韓粉當中，有一種「武統韓粉」為了反對而反對，公開支持武統，這種心態，真令人不寒而慄。最具代表性的「武統韓粉」叫陶增珊，他公開轉貼「解放軍登台五大保證」，甚至配戴「解放軍海軍帽」（海軍87式軍帽）。請問這種行為，台灣社會能接受嗎？

2019年11月22日，李戡又在臉書評論前官員郭冠英言行，又PO出陶男照片，指稱「郭冠英是我父親的朋友，我認識他11年，我確信他說的「代表共產黨監督台灣省選舉」是瘋言瘋語，因為共產黨沒必要「監督」選舉，更不會派這種管不住嘴巴的「代表」執行任務。相比郭冠英的信口開河，「武統韓粉」陶增珊散播的「解放軍登台五大保證」更值得警惕，因為其中第3條武統後「台灣退休軍公教警消還其公道，恢復原有退休俸制度」確實能動搖軍公教的思想。這種危害，遠遠超過郭冠英那張愛吹牛的嘴巴。

陶男認為，他只是將涉及武力統一台灣的相關訊息轉載至個人臉書，並未就相關訊息發表個人評論，竟被抹黑為「武統韓粉」，並表示他散播訊息的危害遠超過郭冠英那張愛吹牛的嘴巴，已毀損其名譽，因此向李戡求償60萬元。

李戡辯稱，陶男轉貼「解放軍登台五大保證」訊息在其個人臉書，及發佈佩戴中國人民解放軍「海軍87式軍帽」行軍禮的照片，可見得他對解放軍的敬和崇拜，以及對相關訊息的認同和支持，而且陶男參加參加韓國瑜的造勢活動，故稱呼「韓粉」是客觀事實， 他只是根據陶男臉書公開照片和貼文，合理評論他是「武統韓粉」，並無侵害其名譽。

台北地院認為，李戡是對可受公評之事做合理評論，也已盡合理查證，評論並非毫無根據，判男敗訴。上訴後，高等法院認為無理由，今駁回上訴確定。

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