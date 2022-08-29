指盧秀燕與丈夫家族炒地皮 前校長李順涼起訴

李順涼（左）於鄭弘儀（右）的節目中說，「盧家的人，已經去買土地了，盧家，就是廖家啦」，被盧秀燕提告起訴。（記者張瑞楨翻攝）

2022/08/29 16:04

〔記者許國楨／台中報導〕前中市追分國小校長李順涼，在中二選區立委補選期間於廣播節目中指出，中捷藍線北移，外傳「盧家（台中市長盧秀燕）的人已經去買土地了，盧家，就是廖家啦（指盧秀燕的丈夫廖述嘉家族）」，盧秀燕為此委託律師提告，台中地檢署最近偵結，依刑法第310條第1項誹謗罪嫌，對李提起公訴。

起訴書指出，李順涼於今年1月19日接受寶島聯播網主持人鄭弘儀訪問時，質疑捷運藍線路線及站址變更，「盧秀燕來改變，改變就是因為利益問題，甚至我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面」、「（中捷藍線）B1站北移，學校預定地其實盧家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦！」

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而李的言論經電視節目討論引用，主持人周玉蔻公然對全國民眾說「昨天李順涼校長說，對啦！他得到肯定的消息裡面廖家啦！盧秀燕的夫家有買」等語，致使告訴人名譽遭受難以回復的重大損害。

檢方認為，李男前為台中大肚區追分國小校長，應當知悉在廣播媒體發表言論時，因所利用之傳播方式，散布力較為強大，在發表言論之前，理應經過善意篩選，自有較高之查證義務，竟於接獲傳聞訊息後，輕率疏忽未妥適進行查證，即意圖散布於眾。

且被告長期擔任國小校長，對台中市政府的業務事項，有相關人脈可以進行查證，捨此不為，不僅未詢問告訴人，也未向台中市政府相關承辦人員或主管職人員詢問、探查可能的客觀事證，僅聽聞傳聞資訊即接受媒體採訪，難認業已善盡其查證義務，認定李男發表言論顯有惡意或重大輕率情形，難認係善意發表言論，仍應負誹謗罪責。

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