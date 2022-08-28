決戰百里侯！蔡其昌明登記參選 盧秀燕傳選最後一天

蔡其昌將在明天8月29日登記參選中市長。（記者蘇金鳳攝）

2022/08/28 19:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕年底九合一選舉明天（8月29日）就要開始登記至9月2日，中市民進黨市長參選人蔡其昌將在明天登記，屆時競選團隊、立委及黨籍市議員將陪同蔡其昌登記，而國民黨的中市長參選人盧秀燕雖未公布，但盧秀燕將在9月1日上午陪同議長張清照前往登記，而盧秀燕預計在9月2日登記的最後一天前往登記。

市長及市議員參選登記從8月29日至9月2日登記，11月26日投開票，民進黨中市長參選人蔡其昌選擇在第1天前往中市選委會登記，預計在明天上午在競選團隊、立委及市議員的陪同下前往登記。

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至於國民黨的中市長參選人盧秀燕則相當低調，一直都未公布時間，不過，中市議會議長張清照預計會在9月1日上午10點登記，市長盧秀燕會陪同前往，外界預計，盧秀燕可能選擇登記截止日的最後一天，也就是9月2日登記。

此外，民進黨中市議員參選人新系、英系、正國會將都選擇在8月31日登記，讓外界相當納悶，為何都選擇這一天。

民進黨中市黨部主委李天生表示，政治人物都會想挑日子來登記，此屆5天的登記時間，9月1日的日子最好，但因為黨中央避免節外生枝力，很早以前就規定，要在前3天完成登記，除非有重大因素，若前3天都不登記，黨部就會通知「初選的落選頭」來登記，所以大家都集中在8月31日第二好的日子來登記。

盧秀燕預計在9月2日登記參選中市長。（記者蘇金鳳攝）

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