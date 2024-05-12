掛羊頭賣狗肉！ 冒牌棋牌社真非法賭場 雲警逮8人查扣賭資

斗六警分局月初到一處棋牌社查緝，當場查獲8名涉嫌人員，起出賭金3萬多元等證物。（斗六警分局提供）

2024/05/12 15:03

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六警分局月初接獲民眾檢舉，指斗六市內有部分棋牌社、麻將館表面上喬裝成休閒娛樂場所，實際卻是涉嫌非法賭博。警方成立專案小組調查，日前到一間棋牌社查緝，當場查獲現場負責人及賭客共8人，並查扣不法所得3萬多元及賭具等相關證物。

據了解，斗六市最近出現許多棋牌社、麻將館、撲克及體育桌遊等店家，在網路上公開發布「四人同行一人免費、包台滿3小時，即可抽紅包一包，一缺三/三缺一均幫忙約咖配桌」等宣傳內容，吸引賭客上門光顧。

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警方日前持搜索票查緝一間橋牌社，便發現有賭客正聚賭，帶回現場負責人及7名賭客，並查扣不法所得3萬餘元、籌碼、麻將賭具、電腦主機等證物，全案依刑法賭博罪移送雲林地檢署偵辦。

斗六警分局長黃念生表示，今年度已查獲4件以棋牌社等名義，掩護經營賭場，合計共查獲23名賭客、不法所得8萬多元，將持續加強掃蕩轄內職業賭場。

警方呼籲，任何以桌遊、麻將館等切勿合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉的方式變相從事賭博行為，絕對嚴加取締，並報請縣政府裁處，呼籲相關業者切勿以身試法。

斗六警分局月初到一處棋牌社查緝，當場查獲8名涉嫌人員，起出賭金3萬多元等證物。（斗六警分局提供）

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