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    李順涼涉誹謗盧秀燕被起訴 李稱無惡意但盧不願和解

    台中市追分國小前校長李順涼。（資料照）

    台中市追分國小前校長李順涼。（資料照）

    2022/08/29 14:32

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市追分國小前校長李順涼在中二選區立委補選期間，在廣播節目中指涉台中市長盧秀燕家族疑介入中捷藍線土地利益，經盧秀燕等人提告，台中地檢署日前偵結，依刑法誹謗罪嫌，對李順涼提起公訴；李順涼強調，只是在節目中針對捷運路線及站址改變提出評論看法，並無惡意，因盧秀燕不願和解，只好上法庭說清楚講明白。

    李順涼於今年1月19日接受寶島聯播網主持鄭弘儀訪問時，在過程中質疑捷運藍線路線及站址變更，「盧秀燕來改變，改變就是因為利益問題，甚至我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面」、「（中捷藍線）B1站北移，學校預定地其實盧家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦！」

    起訴書認為李的言論經電視節目討論引用，主持人周玉蔻公然對全國民眾說「昨天李順涼校長說，對啦！他得到肯定的消息裡面廖家啦！盧秀燕的夫家有買」等語，致使告訴人名譽遭受難以回復的重大損害。

    檢方認為，被告長期擔任國小校長，對台中市政府的業務事項，有相關人脈可以進行查證，捨此不為，不僅未詢問告訴人，也未向台中市政府相關承辦人員或主管職人員詢問、探查可能的客觀事證，僅聽聞傳聞資訊即接受媒體採訪，難認業已善盡其查證義務，其言論顯有惡意或重大輕率情形，難認係善意發表言論，仍應負誹謗罪責。

    李順涼今天回應指出，當時在節目中評論即有說明自己非公職人員，難以查證，並透過地政士協助也查不到，強調自己只是評論事實，並無惡意，檢察官希望雙方和解，但盧秀燕方面不願和解，只好等法庭上再說清楚講明白。

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