搶大里票倉 蔡其昌反問盧秀燕：水肥廠要設在大里嗎？

蔡其昌（右3）今天在立委何欣純（右1）等人陪同下到大里內新市場拜票，熱情和買菜民眾擊拳。 （記者陳建志攝）

2022/08/28 19:01

首次上稿 12:17

更新時間 19:01（新增環保局回應）

〔記者陳建志／台中報導〕年底市長選舉戰鼓頻催，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天一大早前往大里內新市場拜票，熱情和買菜民眾與市場攤商握手、擊掌，因對手盧秀燕上次將競選總部設在大里，蔡其昌表示，自己和大里的淵源比盧秀燕更早，並說大里這4年來沒有什麼大建設，反而是市府計畫把水肥廠設置在夏田產業園區，導致群情激憤，強調這4年有沒有大建設、有沒有改變，有沒有讓市民覺得做台中人更為光榮，才是市民投票的依據。

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蔡其昌今天早上在立委何欣純、市議員參選人李天生、林德宇、張芬郁等人陪同下，前往大里內新市場拜票，媒體詢問對手盧秀燕上次將競選總部設在大里，今天來這裡是否要搶攻大里票倉？

蔡其昌表示，大里也是何欣純立委、李天生、林德宇、張芬郁議員過去的競選總部所在地，自己過去在擔任台中縣民政局長時，大里也是台中縣的轄區，所以我們每一個人跟大里的淵源都比盧市長更深更久。

蔡其昌說，選擇競選總部地點並不是重點，競選總部設在大里也不代表盧市長對大里比較認真，這4年來，我們看到市政府在大里沒有做出任何大建設，南門橋改建也是林佳龍時代跟何欣純委員、黃國書委員共同向中央爭取經費才能完成。看不出盧市府這4年來對大里有任何願景、任何想法、做了什麼建設。

蔡其昌說，唯一看到的是好不容易大家為中小企業爭取到的夏田產業園區，被李天生議員發現盧秀燕想把水肥廠設置在夏田產業園區，導致群情激憤，那天在演講時群眾也告訴我，盧市長不一定要把競選總部放在大里，但絕對不能把水肥廠設在大里，這是大里民眾的心聲。所以競選總部設在哪裡，是每個人選戰佈局的考量，但是市民的投票，是以有沒有做事、這4年有沒有大建設、有沒有改變，有沒有讓市民覺得作台中人更為光榮、驕傲，這才是市民投票的依據。

市府環保局長陳宏益澄清，「大里絕對不會設置水肥處理廠！」，夏田產業園區目前爲環評階段，園區依規定劃設「污水處理廠」用地，就園區內工廠產生事業廢水，統一排入區內污水管線至污水處理廠集中處理，目前正依環評法等規定辦理二階環評審查中。

陳宏益表示，夏田產業園區和其他工業區包括中科、精密工業園區等一樣，都必須設置綜合污水處理廠，透過園區內地下污水收集管線，將區內工廠產生的製程廢水及員工的生活污水（含馬桶水肥）合併收集至園區污水廠處理。經評估員工水肥量僅占園區污水處理量一小部分，且這些水肥可提供污水廠處理廢水所需要的生物營養鹽，對污水處理的生物系統穩定性十分有幫助，可提升污水處理功能。

蔡其昌（左2）今天在立委何欣純（左1）、市議員李天生（左3）等人陪同下到大里內新市場拜票，熱情和攤商握手。（記者陳建志攝）

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