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    台中男人車「戴口罩」持開山刀到三義搶超商 兩地警合作11小時逮獲

    簡姓男子於26日利用清晨人車少，以口罩將休旅車前後車牌遮蔽，駕車到苗栗三義持開山刀搶超商近5萬元。（記者彭健禮翻攝）

    簡姓男子於26日利用清晨人車少，以口罩將休旅車前後車牌遮蔽，駕車到苗栗三義持開山刀搶超商近5萬元。（記者彭健禮翻攝）

    2022/08/29 08:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中市39歲簡姓男子缺錢花用，動起歹念，於26日利用清晨人車少，以口罩將休旅車前後車牌遮蔽，駕車到苗栗三義持開山刀搶超商近5萬元，得手後駕車返回台中，並改搭乘計程車逃逸，經兩地警方合作，當天下午於汽車旅館將簡男逮獲，依強盜罪嫌送辦，並由苗栗地檢署聲請羈押獲准。

    簡男於26日利用清晨人車較少，駕駛休旅車並以口罩將前後車牌遮蔽，到苗栗三義木雕街上一家超商，持一把50公分開山刀進入搶劫，得手4萬9000餘元後，駕車往國道1號南下逃逸。

    苗栗警分局獲報後，與苗栗縣警察局刑警大隊成立專案小組，並報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，於案發後1小時鎖定簡男涉嫌重大，再加上台中市政府警察局第六分局員警協助，鎖定簡男藏匿於距離住家3公里的汽車旅館，當日下午4點許，將徒步返回汽車旅館的簡男制伏緝獲。

    警方並在簡男身上查獲搶得還沒來的及花用的贓款4萬9000餘元及一級毒品等證物，專案小組隨後帶簡男返回住家找尋做案刀械及穿著衣物，惟苦尋不著，且簡男亦消極配合不願交出，最後員警在簡男家中牆上所掛的穿衣鏡後方發現暗格，起獲作案用開山刀及穿著衣物等證物，全案宣告偵破，所得贓款全數追回發還被害人。

    簡姓男子於26日利用清晨人車少，以口罩將休旅車前後車牌遮蔽，駕車到苗栗三義持開山刀搶超商近5萬元。（記者彭健禮翻攝）

    簡姓男子於26日利用清晨人車少，以口罩將休旅車前後車牌遮蔽，駕車到苗栗三義持開山刀搶超商近5萬元。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗、台中兩地警方合作，當天下午於汽車旅館將簡男逮獲，依強盜罪嫌送辦，並由苗栗地檢署聲請羈押獲准。 （記者彭健禮翻攝）

    苗栗、台中兩地警方合作，當天下午於汽車旅館將簡男逮獲，依強盜罪嫌送辦，並由苗栗地檢署聲請羈押獲准。 （記者彭健禮翻攝）

    警方在簡男家中起獲作案用開山刀及穿著衣物等證物，全案宣告偵破。（記者彭健禮翻攝）

    警方在簡男家中起獲作案用開山刀及穿著衣物等證物，全案宣告偵破。（記者彭健禮翻攝）

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