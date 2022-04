LV專櫃遭10歹徒快閃搶劫 短短幾分鐘得手400萬元商品

2022/04/24 14:11

〔即時新聞/綜合報導〕高級精品品牌路易威登(Louis Vuitton,LV)受到許多人的喜愛與支持,它的產品也都要價不菲,美國俄亥俄州近日發生一起搶案,10名歹徒闖入LV專櫃,在短短幾分鐘內搜刮了價值14萬美元(約新台幣410萬元)的商品,目前沒有一位嫌犯落網。

綜合外媒報導,20日下午3點,購物商場「肯伍德鎮中心」(Kenwood Towne Center)發生一起搶案,嫌犯們戴著頭套與手套在商場的門口下車,便逕直走近LV專櫃,把店員推開後開始大肆搜括店內的商品,最後迅速跑出店內,跳上接應的車輛逃逸無蹤。

請繼續往下閱讀...

許多民眾目睹了搶案便趕緊報警,但嫌犯速度太快,商場的保全到場時早已不見,當地警方也證實了搶案,表示嫌犯只花了幾分鐘就將店面洗劫一空,他們逃逸車輛最後的目擊地點為1-71公路北上方向,目前尚未有嫌犯落網。

Ohio: The Hamilton County Sheriff's Office is investigating after a group of men walked into and robbed the Louis Vuitton store at Kenwood Mall Wednesday. They got away with $413,000 worth of merchandise.



police_frequency pic.twitter.com/qjNCv789nx