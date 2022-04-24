LV專櫃遭10歹徒快閃搶劫 短短幾分鐘得手400萬元商品

搶匪洗劫門市後揚長而去。（圖擷取自@PXPSecurityInve 推特）

2022/04/24 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕高級精品品牌路易威登（Louis Vuitton,LV）受到許多人的喜愛與支持，它的產品也都要價不菲，美國俄亥俄州近日發生一起搶案，10名歹徒闖入LV專櫃，在短短幾分鐘內搜刮了價值14萬美元（約新台幣410萬元）的商品，目前沒有一位嫌犯落網。

綜合外媒報導，20日下午3點，購物商場「肯伍德鎮中心」（Kenwood Towne Center）發生一起搶案，嫌犯們戴著頭套與手套在商場的門口下車，便逕直走近LV專櫃，把店員推開後開始大肆搜括店內的商品，最後迅速跑出店內，跳上接應的車輛逃逸無蹤。

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許多民眾目睹了搶案便趕緊報警，但嫌犯速度太快，商場的保全到場時早已不見，當地警方也證實了搶案，表示嫌犯只花了幾分鐘就將店面洗劫一空，他們逃逸車輛最後的目擊地點為1-71公路北上方向，目前尚未有嫌犯落網。

Ohio: The Hamilton County Sheriff's Office is investigating after a group of men walked into and robbed the Louis Vuitton store at Kenwood Mall Wednesday. They got away with $413,000 worth of merchandise.



police_frequency pic.twitter.com/qjNCv789nx — PXP Security & Inves （@PXPSecurityInve） April 23, 2022

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