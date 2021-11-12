搶千萬影像曝光！疑地下匯兌黑吃黑 跟蹤到中和當街打劫

強盜集團6人尾隨蔡男到中和，上前團團圍住，搶走千萬。（記者闕敬倫翻攝）

2021/11/12 19:04

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市中和區昨晚驚傳千萬元街頭強盜案，蔡姓被害人聲稱遭6名歹徒持辣椒水噴霧鋁罐攻擊後腦，搶匪集團犯後駕車沿著台北市北投往淡水方向逃逸。警方調查懷疑是黑吃黑，今天於雙北3地逮獲2名嫌犯及1名接應車手，另有3名同夥在逃，追查確認強盜集團作案手法，還從接應車手車上找到一把金牛座JP-935改造手槍。

中和警方初步釐清案情發現，嫌犯與被害人認識，懷疑雙方人馬都是地下匯兌及洗錢犯罪集團，應屬黑吃黑案件，研判是集團內部人士設局行搶。

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新北警循線追查，搶匪及接應車手6人逃亡到北投山區棄車，警方先在北投攔阻到接應車手26歲葉姓男子，之後在新北土城逮獲開車載人的27歲莊姓男子，在蘆洲區抓到動手強盜、打人的23歲汪姓男子，目前已查扣涉案車輛2台，取回40萬元贓款等證物。

據了解，蔡男昨天出門時，身上帶著不少現金，強盜集團6人下午到蔡男新莊住處埋伏，但當下並未動手搶錢，直到蔡男開車到中和，搶嫌先趁機刺破蔡男車胎，再上前團團圍住搶奪側背包。

警方從接應車手葉男車上起出一把金牛座JP-935改造手槍，但彈匣及車上卻未找到子彈，葉男供稱，槍枝並非他所有，不知道為何會出現在他車上。

警方從接應車手葉男車上起出一把金牛座JP-935改造手槍。（記者闕敬倫攝）

警方從接應車手葉男車上起出一把金牛座JP-935改造手槍。（記者闕敬倫攝）

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