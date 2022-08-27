iphone 14即將上市 「iphone 13便宜賣」詐騙訊息滿天飛 警提醒勿受騙

張女跟詐團的對話。（記者邱俊福翻攝）

2022/08/27 16:09

〔記者邱俊福／台北報導〕近期iphone 14將發表並銷售，詐騙集團看準時機，盜用民眾的社群帳號使用，以好友身分貼文，聲稱有朋友在販售原廠iPhone 13，售價僅1萬元，北市一名20多歲張姓女子日前誤信為真，匯款3萬元欲購買3支，發現對方已讀不回，才驚覺上當。刑事局今呼籲民眾小心受騙。

刑事局表示，張女是於臉書上見好友貼文稱有其他朋友在販售原廠iPhone 13，售價1萬元，張女覺得太便宜懷疑是詐騙，還向好友以Messenger確認是否為真，好友稱她自己都有買所以保證不會是詐騙，張女於是放心與假賣家加入LINE聯繫表示需要3支手機。

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假賣家向張女表達匯款後便馬上會出貨，張女便透過網路轉帳匯款3萬元，過幾天向假賣家詢問出貨進度，訊息遭已讀不回，透過原本好友的LINE聯繫，才知道好友的臉書帳號遭盜用，確認受騙報警。

此外，中部一位50多歲許姓男子，他在臉書看到「時尚韓版女裝男裝」社團稱有賣手機，社團內留有賣家LINE ID資訊，許男主動加入後向賣家聯繫，表示要購買Iphone13 pro max 1支，賣家開價1300元，許男要求賣家貨到付款寄至超商，取貨付款後打開包裹卻發現寄來是濕紙巾2盒，根本不是手機，趕緊聯繫賣家，訊息則是不讀不回，遂向警方報案。

刑事局提醒，歹徒常利用目前熱門的商品當作詐騙民眾的標的，如iphone 14將於下個月發表並銷售，可預期歹徒會利用iphone 13已非最新機種將進行大降價或是急需用錢等理由，針對想撿便宜買舊款全新手機的民眾進行詐騙，請民眾要多加留意。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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