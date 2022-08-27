為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    iphone 14即將上市 「iphone 13便宜賣」詐騙訊息滿天飛 警提醒勿受騙

    張女跟詐團的對話。（記者邱俊福翻攝）

    張女跟詐團的對話。（記者邱俊福翻攝）

    2022/08/27 16:09

    〔記者邱俊福／台北報導〕近期iphone 14將發表並銷售，詐騙集團看準時機，盜用民眾的社群帳號使用，以好友身分貼文，聲稱有朋友在販售原廠iPhone 13，售價僅1萬元，北市一名20多歲張姓女子日前誤信為真，匯款3萬元欲購買3支，發現對方已讀不回，才驚覺上當。刑事局今呼籲民眾小心受騙。

    刑事局表示，張女是於臉書上見好友貼文稱有其他朋友在販售原廠iPhone 13，售價1萬元，張女覺得太便宜懷疑是詐騙，還向好友以Messenger確認是否為真，好友稱她自己都有買所以保證不會是詐騙，張女於是放心與假賣家加入LINE聯繫表示需要3支手機。

    假賣家向張女表達匯款後便馬上會出貨，張女便透過網路轉帳匯款3萬元，過幾天向假賣家詢問出貨進度，訊息遭已讀不回，透過原本好友的LINE聯繫，才知道好友的臉書帳號遭盜用，確認受騙報警。

    此外，中部一位50多歲許姓男子，他在臉書看到「時尚韓版女裝男裝」社團稱有賣手機，社團內留有賣家LINE ID資訊，許男主動加入後向賣家聯繫，表示要購買Iphone13 pro max 1支，賣家開價1300元，許男要求賣家貨到付款寄至超商，取貨付款後打開包裹卻發現寄來是濕紙巾2盒，根本不是手機，趕緊聯繫賣家，訊息則是不讀不回，遂向警方報案。

    刑事局提醒，歹徒常利用目前熱門的商品當作詐騙民眾的標的，如iphone 14將於下個月發表並銷售，可預期歹徒會利用iphone 13已非最新機種將進行大降價或是急需用錢等理由，針對想撿便宜買舊款全新手機的民眾進行詐騙，請民眾要多加留意。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彭博：iPhone 14將提早印度廠生產 縮小中印差距
    2022/08/23 15:01

    彭博：iPhone 14將提早印度廠生產 縮小中印差距
    半數安卓用戶考慮改用iPhone 調查指原因是「安全感」
    2022/08/18 08:05

    半數安卓用戶考慮改用iPhone 調查指原因是「安全感」

    門牌失靈？房子有這「條件」才吸睛
    無懼市場放緩 蘋果要求和去年一樣多的新iPhone
    2022/08/12 11:49

    無懼市場放緩 蘋果要求和去年一樣多的新iPhone
    郭明錤：舜宇光學成iPhone 14系列廣角鏡頭最大供應商
    2022/08/01 13:23

    郭明錤：舜宇光學成iPhone 14系列廣角鏡頭最大供應商

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    iPhone 14漲價100美元 神腦：帶動i13在6、7月熱賣
    2022/05/20 14:49

    iPhone 14漲價100美元 神腦：帶動i13在6、7月熱賣
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播