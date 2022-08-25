中配按摩店工作保證「不會亂來」卻被抓包並離家出走 夫休妻獲准

高等法院判決錢男勝訴，准予和中國籍配偶陳女離婚。（記者楊國文攝）

2022/08/25 12:32

〔記者楊國文／台北報導〕中國籍陳姓女子和我國籍錢姓男子結婚後來台，並到按摩店上班，也保證說「不會亂來」，但錢男從陳女手機驚見她和男子曖昧對話，且稱對方為「親愛的」，還對中國來台女友人稱「結婚來台是為了拿台灣身份證」，並在取得我國居留證後即離家出走未歸，訴請離婚；高等法院審理認為，陳女和男子間關係曖昧且不正常，判決准予離婚，且陳女須賠償精神慰撫金5萬元給錢男；還可上訴。

錢男指稱，和陳女於2016年11月16日在中國福建省結婚。要結婚時跟被告說過，到台灣不能到八大行業上班，她也答應了。後來，陳女到台灣之後自己找了泰式按摩店的工作，也向他保證說這是正規的店，且不會亂來，他只好答應她，也時常接送她上下班。原本陳女每天下班都會回家，後來告知每週4到週6生意比較好要留在店裡加班，無法回家睡覺。

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去年7月27日，他在陳女手機內看到她和王姓男子曖昧對話，陳女竟稱呼王男為「親愛的」，且都是半夜4點以後的對話，時常聯絡後她就坐車到王男住處，2人的關係已超越一般男女關係。此外，陳女還和中國來台女友人說和他結婚是為了要拿台灣身分證。

錢男指控，陳女從去年7月30日拿到我國居留證後就離家出走沒有回來，兩造婚姻已有名無實，請求法院判准離婚，另外，陳女擅自離家造成他身心痛苦，請求判決她應賠償精神慰撫金10萬元。

陳女指出，錢男誤會她和友人有曖昧關係，因為在通訊軟體上的對話大多是朋友或客戶對她嬉鬧的玩笑話，她也只是敷衍回應。她也表示，和錢男是在中國相識3年後因相戀才結婚，錢男並不富裕，她只是希望找個生活伴侶，並非為了取得台灣身份證而和錢男結婚來台。

對於錢男指控她離家出走，陳女反駁稱，因錢男誤會她有婚外情而將她打傷，又趕出家門，他要求離婚並無理由。

高等法院依據錢男提出陳女和王男在通訊軟體LINE的對話內容顯示，陳女暱稱「親受的，要睡著了」、「在想你呀」、「我剛剛在洗澡，明早7點過去」等話，王男回應表示「好，但今晚不要被上了噢」，可見2人的關係曖昧且不正常，已超越一般朋友和客戶的界限，且陳女和錢男曾在為離婚一事爭吵時，陳女曾罵「你是人渣，不是人」、「你如果去中國，我就用石頭炸了你這個人」等話辱罵、恐嚇錢男，導致婚姻已出現破綻，錢男訴請離婚為有理由，判准離婚，另判決陳女應賠償5萬元給錢男。

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