噁心！放縱「客兄」猥褻未成年女兒 中國媽還當眾討親親

中國浙江紹興一間飲料店發生母親放縱「男性友人」猥褻女兒的誇張案件。（翻攝微博）

2022/07/20 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江紹興一間飲料店拍到駭人一幕；一名母親帶女兒與男性友人在店內光顧，此男大庭廣眾下不斷猥褻女孩，女孩母親卻視若無睹。該案在網路上引發關注，中國警方介入調查，發現此男多次猥褻女孩，而女孩的母親還一度謊稱友人是女兒的爸爸。

綜合中媒報導，爆料網友好友的表妹經營一間飲料店，17日為物品遺失的客人調閱監視器，意外發現這令人氣憤的一幕。鏡頭下，女孩不斷遭身穿灰衣的癡肥男用掐脖強吻、摸胸、強摟等舉猥褻，女孩相當抗拒，無奈力氣不敵癡肥男。一旁身穿黃衣的女子放任對方猥褻未成年兒童，甚至見癡肥男強吻女孩後，還掰過癡肥男的頭與他接吻，接著揉捏對方耳朵，舉動非常親暱。

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就算是親生父親，也不能猥褻女兒；飲料店主見此畫面，氣得馬上報案，卻遭到中國警方消極應對。爆料網友指，警方電訪黃衣女調查三人關係，原來她與女孩是母女關係，警方問及癡肥男身分，黃衣女謊稱是其夫，直到警方進一步確認當事人姓名，發現無法掩蓋，才說是同事。

警方後來到黃衣女家調查，當時黃衣女丈夫也在家，但警方以「怕影響夫妻關係」，未將影片提供給黃衣女丈夫。事後黃衣女與癡肥男都被帶到警局問話，但癡肥男稱自己是在跟女孩「玩耍」，警方就放兩人離去，飲料店主想關心案情發展，卻沒有得到警方回覆。

過於噁心的畫面在網路上曝光，中國網友感到極度不適，踴躍協助此案曝光，新昌公安才現身回應已將癡肥男逮捕，企圖平息眾怒。據新昌公安今日公告，受害女孩年僅13歲，34歲癡肥男與35歲黃衣女是「朋友」關係，經調查後發現癡肥男自2021年8月起對13歲受害者3度實施猥褻，現已將癡肥男拘留。

中國網友相當氣憤，表示癡肥男跟黃衣女應該是婚外情關係，黃衣女身為人母卻「縱容和鼓勵自己的情人猥褻自己的女兒，真的想吐」、「這個是親媽的姘頭，一會說是老公一會又說是同事。我覺得很恐怖」、「如果不把這個女孩救出來，將是無間地獄」。

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