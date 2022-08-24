突遇歹徒近身攻擊 警界葉問：可雙手抵擋，再利用腳踢拉開距離

警方常透過常訓，加強員警訓練。（記者歐素美翻攝）

2022/08/24 22:35

〔記者歐素美／台中報導〕針對台南殺警案，大甲警分局技術教官陳昱佑加強員警教育訓練指出，發現贓車或竊嫌，可先行通報勤指、目標、位置，再進行攔查，如遇突發狀況，可更快速的支援；若突然遭遇歹徒攻擊，近距離來不及拔槍，先以雙手護頭抵擋傷害，再利用腳做前踢來創造距離。

陳昱佑因外型帥氣，加上擅長「詠春拳」，而有警界「葉問」的美譽。平常也為大甲警分局員警進行常訓，因台南殺警案引發社會關注員警執勤安全，他也提供員警教育訓練指出，發現贓車或竊嫌，可先行通報勤指、目標、位置，再進行攔查，如遇突發狀況，可更快速的支援；下車搜索查緝時，應該兩人同時下車，共同搜索，互相支援，以應變突發狀況。

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如欲偵查刑事案件，陳昱佑表示，一律領用攻勢勤務裝備，如需喬裝，也應該放置雙手可觸及部位；若突然遭遇歹徒攻擊，近距離來不及拔槍，先以雙手護頭抵擋傷害，再利用腳做前踢來創造距離。

他並將透過訓練課程，加強員警武力決策的能力及武器抽拔，武力轉換的應變能力；另要加強警察同仁的體能狀態，多在肌力與肌耐力部分著墨；同時透過各種集會時機，播放案例教育，讓同仁吸取教訓，以免重蹈覆轍。

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