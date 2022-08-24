為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    突遇歹徒近身攻擊 警界葉問：可雙手抵擋，再利用腳踢拉開距離

    警方常透過常訓，加強員警訓練。（記者歐素美翻攝）

    警方常透過常訓，加強員警訓練。（記者歐素美翻攝）

    2022/08/24 22:35

    〔記者歐素美／台中報導〕針對台南殺警案，大甲警分局技術教官陳昱佑加強員警教育訓練指出，發現贓車或竊嫌，可先行通報勤指、目標、位置，再進行攔查，如遇突發狀況，可更快速的支援；若突然遭遇歹徒攻擊，近距離來不及拔槍，先以雙手護頭抵擋傷害，再利用腳做前踢來創造距離。

    陳昱佑因外型帥氣，加上擅長「詠春拳」，而有警界「葉問」的美譽。平常也為大甲警分局員警進行常訓，因台南殺警案引發社會關注員警執勤安全，他也提供員警教育訓練指出，發現贓車或竊嫌，可先行通報勤指、目標、位置，再進行攔查，如遇突發狀況，可更快速的支援；下車搜索查緝時，應該兩人同時下車，共同搜索，互相支援，以應變突發狀況。

    如欲偵查刑事案件，陳昱佑表示，一律領用攻勢勤務裝備，如需喬裝，也應該放置雙手可觸及部位；若突然遭遇歹徒攻擊，近距離來不及拔槍，先以雙手護頭抵擋傷害，再利用腳做前踢來創造距離。

    他並將透過訓練課程，加強員警武力決策的能力及武器抽拔，武力轉換的應變能力；另要加強警察同仁的體能狀態，多在肌力與肌耐力部分著墨；同時透過各種集會時機，播放案例教育，讓同仁吸取教訓，以免重蹈覆轍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    殺警凶嫌林信吾搭客運北上 員警聽到這狀況「頭皮都麻了」
    2022/08/24 20:08

    殺警凶嫌林信吾搭客運北上 員警聽到這狀況「頭皮都麻了」
    台南殺警奪槍》「火藥鑑定」追誰開槍？ 警方：沒必要
    2022/08/24 19:38

    台南殺警奪槍》「火藥鑑定」追誰開槍？ 警方：沒必要

    高雄市政府執行私劣菸酒查緝績效榮獲全國第一
    「殺警案」報導嫌犯是否應露臉 NCC接獲正反意見申訴
    2022/08/24 16:25

    「殺警案」報導嫌犯是否應露臉 NCC接獲正反意見申訴
    殺警嫌「逾假未歸」 台南殉職警叔叔批矯正署說法泯滅人性
    2022/08/24 16:09

    殺警嫌「逾假未歸」 台南殉職警叔叔批矯正署說法泯滅人性
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播