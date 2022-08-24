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    首頁　>　社會

    台南殺警奪槍》「火藥鑑定」追誰開槍？ 警方：沒必要

    檢測虎口火藥反應是用金屬塊鋁錠沾上碳膠來採集。（記者王捷攝）

    檢測虎口火藥反應是用金屬塊鋁錠沾上碳膠來採集。（記者王捷攝）

    2022/08/24 19:38

    〔記者王捷／台南報導〕有媒體報導指稱，台南殺警案中，殉職警員凃明誠的虎口經「鋁錠採集」沒有檢驗出火藥反應，還經台南市警局長方仰寧證實；不過，經本報追蹤，方仰寧否認「沒反應」一說，強調是說「不確定」。市警局指出，沒有驗凃明誠虎口上的火藥反應，不是不驗，而是因為「沒必要驗」，因為火藥檢驗是針對重金屬鉛、銻、鋇，目前警用子彈早已改用無毒火藥，且有太多直接證據，比驗火藥更重要。

    鑑識人員解釋，媒體報導的「鋁錠採集」聽起來很專業，但這只是一種採集方式的名稱，是用金屬塊「鋁錠」沾上碳膠，來採集受測者虎口上的火藥殘留，把重金屬成份黏起來，再溶解到液體中以便檢驗。

    目前的火藥鑑定主要還是驗鉛、銻、鋇這3種重金屬，但警用子彈在20多年前，已經改用沒有這種成分的無毒火藥，是為了保護警察在訓練時，不會吸入有含有重金屬燃燒的火藥煙霧，長期以來對身體會有影響，這也是殺警案沒有檢驗虎口火藥反應的原因，可能有人會懷疑是不是鑑識人員太懶，其實是沒必要，因為檢驗時間長、效果不好，應該把時間花在更有用的證據採集上。

    鑑識人員說，「鋁錠採集」感覺很像電影情節，但這種方式已過時，主要原因是容易被破壞、汙染，而且火藥在虎口上殘留的時間很短，以殺警案來說，殉職警員曾歷經急救，因此根本沒必要驗，而且當時在近距離的情況下，雙方身上都會有火藥殘留，根本無法證明到底是誰開槍；例如上次台南西羅殿槍擊事件，當時台南市警二分局也有檢驗，但是嫌犯手上沒有殘留，這樣的證據到了法庭很容易被「打槍」，不如血跡、指紋等證據這麼直接。

    殉職警員凃明誠的警用制式PPQ手槍，當時被凶嫌林信吾搶走。（民眾提供）

    殉職警員凃明誠的警用制式PPQ手槍，當時被凶嫌林信吾搶走。（民眾提供）

    鋁錠上黏著黑色的碳膠，是為了沾嫌犯虎口上的火藥，但是虎口上的火藥容易被污染，效果其實不好。（記者王捷攝）

    鋁錠上黏著黑色的碳膠，是為了沾嫌犯虎口上的火藥，但是虎口上的火藥容易被污染，效果其實不好。（記者王捷攝）

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