殉職警員曹瑞傑哥哥提4疑點 台南市警局調查中

有不少民眾在台南市警二分局民權所外擺放白花，向兩位殉職警員表達哀悼之意。（記者王捷攝）

2022/08/24 14:31

〔記者王捷／台南報導〕台南殉職警員曹瑞傑的哥哥今在臉書PO文，提出4項質疑，其中曹員為何沒配槍又沒人支援？台南市警察局正在調查如果要查贓，為何沒改勤務表，讓警員配槍出門；另南市警二分局回應，當時事發突然，2人都沒有喊無線電呼救，不過有警員說，現在各種調查，都是在檢討殉職警察的不是，希望能用改善勤務代替責難。

曹瑞傑的哥哥在臉書PO文提出4點質疑，第一是配槍問題、第二點是警二分局為何跑到第三分局台江大道沒任何支援？第三點是救護車黃金時期？最後一點是民德外役監脫逃的定義。

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殺警案的起因，是吳姓男子報案機車失竊，林信吾把車騎到距離民權所超過10公里北汕尾路三段，該處是警三分局安佃所轄區，安佃所距離案發地點不到5公里，但凃明誠、曹瑞傑為幫民眾找回贓車，所以跨轄去找車。

當時凃明誠是備勤有領槍，不過曹瑞傑是低強度勤務而沒有領槍，也沒穿防彈背心，警察局正在調查，認為警員要去做高強度勤務，派出所為何不改勤務表？至於支援問題，警二分局則是回應案發時太突然，兩人都沒有呼救，陳姓警員是做完被害人筆錄，自願去支援兩人，才發現憾事。

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