殺警案一度出現烏龍兇手！南警找到一枚「關鍵指紋」追出林信吾

林信吾被警方逮捕後，低頭、戴安全帽跟口罩。（記者王捷攝）

2022/08/23 11:36

〔記者王捷／台南報導〕台南殺警案原本疑點重重，終於在今天清晨4時許破案，警方其實原本有3、4個可疑對象，但鑑識中心在贓車上提取出林信吾的指紋，才讓他被鎖定，警方用土法煉鋼的方式，以監視器畫面一路追兇到新竹，終於逮捕到林嫌。

警方透露，一開始鎖定3、4名可疑對象，包含昨天傳出的兩名陳姓男子，在指紋尚未比對出來前，警方是以外貌、地緣關係與前科來搜尋嫌犯，林信吾因為犯下超商強盜案也是警方的目標之一，因此連夜調出這幾人的DNA與指紋進行比對，並釐清最近的行蹤。

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為了彙整訊息，警方跨單位組成專案小組，因成員複雜，而且也發現一有嫌疑犯的偵辦進度，就有媒體馬上爆料，影響了偵辦案件的步調，也因此出現「烏龍兇手」，關於這一點，南市警察局長方仰寧表示將要檢討。

直到台南市刑大組成小組一邊保密偵辦進度、一邊一一排除兇手，最後終於有一枚關鍵指紋跟失竊機車上的指紋配對上，這個指紋就是林信吾的指紋。

昨天深夜，林信吾第二次行竊機車去搶超商，新營分局立刻採了指紋，而第二輛失竊車的指紋不但與第一輛機車吻合，也與警方的指紋建檔吻合，增加了警方信心。

警方指出，一開始情資很混亂，所以調閱林信吾的路線，同時也排除了其他嫌犯，警方從整團凌亂的線球中，抽絲剝繭才最終逮到他。

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