得知竟載到殺警凶嫌 白牌車司機嚇到皮皮挫

台南殺警案凶嫌林信吾昨晚在新營搶劫超商後，到車行叫車搭白牌車到高雄，還要求司機不能使用手機。（記者王涵平攝）

2022/08/23 17:15

〔記者王涵平／台南報導〕台南殺警案凶嫌林信吾昨晚在新營搶劫超商後，搭白牌車到高雄，他要求司機不能使用手機，白牌車司機下車後看手機訊息，才知道載到殺警凶嫌，嚇到皮皮挫。

載到林信吾的白牌車司機不願受訪，莊姓車行業者，30幾歲的司機才來車行沒幾個月，就載到殺警凶嫌，生死一瞬間，平安回來，同事直建議他要去拜拜，感謝神明保佑。

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莊姓業者轉述，林信吾走進車行叫車時，只有1名司機在，正在滑手機看殺警案新聞，聽見林信吾說要去高雄，外出開車載人，途中還行經林信吾剛行搶的超商，已有員警獲報趕抵處理，林信吾還故意問司機，超商發生什麼事？

他說，沒多久有警察上門詢問，車行才知道載到殺警凶嫌，以無線電App警示司機注意，而林信吾一上車就要求司機不能使用手機，司機直到林信吾下車後查看手機才知情，幸好在車上沒看手機，否則被坐在後座的凶嫌發現，後果難料。

林信吾在車內不斷嚼檳榔、抽菸，顯得焦躁，與司機閒聊提及自己也曾開過白牌車，但談話過程讓人感覺怪怪的，下車時車資給得比司機原訂的還多。

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白牌車司機從高雄返回新營後就直接前往警方接受訊問並採集車內跡證。

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