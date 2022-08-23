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    殺警案檢討 蘇貞昌宣示3面向全力精進

    台南殺警案震驚全國，行政院長蘇貞昌宣示3面向全力精進。（記者王捷攝）

    台南殺警案震驚全國，行政院長蘇貞昌宣示3面向全力精進。（記者王捷攝）

    2022/08/23 21:24

    〔記者李欣芳／台北報導〕台南昨天發生殺警案，2位員警殉職，震驚全國。行政院長蘇貞昌今天赴台南慰問家屬，晚間也透過臉書宣示，將朝檢討外役監制度適用對象與標準、強化執勤配備等3面向全力精進。

    蘇貞昌指出，民眾都對殺警案同感震驚，對兩位年輕、優秀的員警因公殉職深感不捨跟痛心，他與總統蔡英文今天除了先後到台南慰問家屬，也到警局嘉勉警方積極合作，17個小時內將凶嫌緝捕到案，稍能告慰兩位員警在天之靈。

    蘇貞昌表示，在與相關部會討論後，已由行政院發言人羅秉成等人舉行記者會，宣示政府在各方面的精進決心，包含：

    第一，目前已經在立法院審議中的警械使用條例草案，將於下會期加速推動修法完成，讓警察執勤時更有公權力來當支柱，也更無後顧之憂。
    第二，立即檢討外役監制度適用對象與標準，修法排除重大的刑事犯罪者。
    第三，持續強化執勤所需的相關設備與配備，保障員警的人身安全。

    蘇貞昌強調，保障警察執行公權力及勤務安全，政府會不斷檢討、全力精進。

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