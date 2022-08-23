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    憶起昔日部下慘遭奪槍殺害 彰化縣警局訓練科長泣不成聲

    憶起14年前的彰化奪槍殺警案，時任彰化分局偵查隊長的林世明泣不成聲。（記者湯世名攝）

    憶起14年前的彰化奪槍殺警案，時任彰化分局偵查隊長的林世明泣不成聲。（記者湯世名攝）

    2022/08/23 16:51

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣14年前發生一椿駭人聽聞的「奪槍殺警案」，彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾鬧事糾紛，遭遇2名歹徒圍攻，警槍遭搶被槍擊身亡，因公殉職，此事至今仍令許多資深刑警記憶猶新，其中時任偵查隊長的林世明（現任縣警局訓練科長）憶起當年更是泣不成聲。

    林世明說，陳員與他私交甚篤，陳員的柔道還是他教的；陳國欽的老母親今天受訪時則哭泣說，殺害她兒子的嫌犯竟然沒有判死刑，且對方到現在也還沒有跟她們和解，應該要判死刑。

    林世明說，案發當晚陳國欽是民族所的備勤警力，警方據報彰化市埔北街有民眾鬧事，陳員領了槍後前往處理，陳員抵達現場後，曾姓哥哥酒醉鬧事，並與陳員發生扭打，不料曾姓弟弟竟從後方拔陳員的警槍，並朝陳員開槍，造成陳員死亡，曾姓弟弟犯案後還把槍帶走。

    林世明說，警方成立專案小組偵辦，發現嫌犯由友人載到台中市，再由當地友人開車載到桃園火車站後，搭計程車到當時的桃園縣觀音鄉躲在三合院內，警方獲得線報大批警力趕往現場圍捕，順利將嫌犯逮捕到案。緊接著在八卦山尋獲嫌犯所丟棄的警槍。

    林世明說到一半突然憶起往事泣不成聲說，陳國欽的柔道是他教的，陳員都喊他「師父」，殉職那年才43歲，每次看到有員警因公受傷、殉職，他就會想起陳國欽因公殉職的過往，相當難過與不捨。

    陳員的母親目前住在彰化市，今天受訪時哭著說，每次想到兒子就會難過掉淚，她昨天看到台南員警被奪槍殺害時相當無奈、難過，殺害她兒子的嫌犯竟然沒有判死刑，令人無法接受，對方害她們家破人亡，到現在也還沒有跟她們和解，應該要判死刑。

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭2名歹徒圍攻，警槍遭搶被槍擊身亡。 （資料照片）（記者湯世名攝）

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭2名歹徒圍攻，警槍遭搶被槍擊身亡。 （資料照片）（記者湯世名攝）

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭曾姓男子搶警槍後開槍，陳員殉職，警方22小時後將曾男逮獲。 （資料照片）

    2008年彰化警分局民族路派出所員警陳國欽處理民眾糾紛，遭曾姓男子搶警槍後開槍，陳員殉職，警方22小時後將曾男逮獲。 （資料照片）

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