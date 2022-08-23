拖病體仍請纓輪值 老所長警魂34年不敵癌症

老所長呂明實始終保有熱忱，民間團體屢次遞上感謝狀，感謝呂員與同仁們的辛勞。（記者徐聖倫翻攝）

2022/08/23 16:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋警分局板橋派出所前所長呂明實，2016年破獲犯下8千萬盜領案的國際偽卡盜領集團，其中1名保加利亞籍車手喬奇夫，在板橋犯案時遭人贓俱獲。而呂員在去年7月發現罹患胰臟癌，以為民服務為職志的呂員，依然在重病期間參與防疫的疫調工作，直至今年6月無法下病床才作罷，而本月10日呂員與世長辭，卸下了34年的警察職務。

呂員為警察專科學校第5期畢業生，1988年分發至台北市服務，2006年調任台北縣警局，歷經北縣升格服務至今年8月。呂員從警生涯34年中，同事對他的評價就是「工作認真且嫉惡如仇」，由基層做起的呂員，升任警官當了所長仍事必躬親，對警察工作總是充滿熱忱，破獲各類重大刑案不計其數。

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2016年爆發國際偽卡盜領案震驚全台，遭盜領金額高達8千多萬，呂員時任板橋警分局板橋派出所所長，他查出轄區內保加利亞籍車手喬奇夫盜領多筆得逞，斷定他食髓知味將會再犯，於是分析過去提領熱點，指揮同仁與銀行方配合，最終順利逮獲正要領錢的喬奇夫。

呂員升任兩線三星警務正後轉調內勤，去年發現罹患胰臟癌，在抗癌期間，爆發了影響全球的武漢肺炎，疫情期間呂員仍心繫工作，主動請纓參與疫調、市府居家照護關懷中心輪值，直至6月份病情急轉直下才作罷，拖著病體仍保有熱忱，讓共事同仁無不敬佩。

呂員於本月10日凌晨不治離世，身為家中支柱，妻子與一對子女頓失依靠，新北市警局積極協助，成立治喪委員會，未來也將持續竭盡所能提供關懷與協助，保障警眷們的生活，始不愧對呂員34年的為國付出。

老所長呂明實警魂34年，仍鬥不過國人健康殺手癌症。（記者徐聖倫翻攝）

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