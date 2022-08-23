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    查無殺警嫌資料 調查局衰背鍋 「外逃通緝犯查詢系統」用途曝光

    關於調查局「外逃通緝犯查詢系統」所公布的通緝犯圖像及年籍個資，主要是針對由調查局主辦的案件，鎖定逃往海外而被發布通緝的外逃被告，藉由公布在逃被告臉部照片、所犯案由及年籍資料等，提供相關資訊供民眾檢舉。（圖片擷取自調查局外逃通緝犯查詢系統網站）

    關於調查局「外逃通緝犯查詢系統」所公布的通緝犯圖像及年籍個資，主要是針對由調查局主辦的案件，鎖定逃往海外而被發布通緝的外逃被告，藉由公布在逃被告臉部照片、所犯案由及年籍資料等，提供相關資訊供民眾檢舉。（圖片擷取自調查局外逃通緝犯查詢系統網站）

    2022/08/23 16:48

    〔記者錢利忠／台北報導〕台南殺警案凶嫌林信吾今天凌晨於新竹落網，檢警查出，林男於明德外役監服刑，本月13日獲准返家探視，卻沒在15日報到期限返監，當時明德外役監隨即通報檢警，林男的身分在他脫逃當日即被註記於警政系統中，有網友誤從調查局的「外逃通緝犯查詢系統」查詢林男無資料，卻質疑「連通緝犯資料都不給看了」，不少調查官只能無奈澄清：「網友搞錯啦」。

    關於調查局「外逃通緝犯查詢系統」所公布的通緝犯圖像及年籍個資，主要是針對由調查局主辦的案件，鎖定逃往海外而被發布通緝的外逃被告，藉由公布在逃被告臉部照片、所犯案由及年籍資料等，提供相關資訊供民眾檢舉。

    例如，知名部落客「貴婦奈奈」蘇陳瑞與丈夫黃博健開醫美診所，卻於2018年11月惡性倒閉，隨即捲款10多億元潛逃加拿大，該對夫婦因而被台北地檢署依詐欺罪發布通緝，時效長達25年，至2043年底為止，介入偵辦此案的調查局，因此將該對夫婦列入外逃通緝名單。

    至於涉嫌殺害兩名員警的林男，並非調查局偵辦案件的被告，也非外逃通緝犯，自然不會被登載於「外逃通緝犯查詢系統」上。

    檢警調查，林信吾於本月15日逾假未歸，明德外役監當日即通報當地警方協尋，並以脫逃罪函送台南地檢署偵辦中，林男脫逃之後，監所同步通報警政系統，警政系統則註記林男已脫逃，依刑事訴訟法第88條之1第1項第2款規定，執行中脫逃的人犯，警方得逕行拘捕，不論有沒有發布通緝，警方都可行使公權力逮捕脫逃人犯，無須拘票。

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