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    林信吾扯被噴辣椒水才殺警 高大成：不想回監滅口應速判死

    高大成指林嫌把警員刺傷挾持還揮刀再往要害刺。（記者蔡淑媛攝）

    高大成指林嫌把警員刺傷挾持還揮刀再往要害刺。（記者蔡淑媛攝）

    2022/08/23 14:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕狠心殺害台南2名警員的凶嫌林信吾今天凌晨在新竹落網，聲稱是警方噴他辣椒水才一時瘋狂揮刀，知名法醫高大成駁斥，指林嫌多刀命中雙警要害「割頸刺胸」還開槍殺人，「一開始就要殺警！」為了不想回監，打算殺人滅口，兇殘成性「垃圾一個！」更應速判死刑。

    高大成指出，林信吾被警員凃明誠噴辣椒水後對他揮刀割頸，奪槍後又架住他威脅來救援的員警曹瑞傑下車，沒想到林嫌還真刺凃員多刀，看到曹員開警車要衝撞，竟也再對曹開4槍，高大成說，林嫌將2警刺殺多刀死亡又補槍殺人，已經是殺紅了眼，企圖殺警、殺人滅口，兇殘成性，絕無理由開罪。

    曹員頸部傷口長達20公分、身上、手掌、頸部有多處刀傷，血流滿地，幾乎流乾，凃員也是手、臉及頸部都有傷口，右側有氣血胸。高大成推測，林嫌割頸可能只有割到氣管與頸靜脈，沒有割到頸動脈，失血可能是胸部的主動脈、肺動脈或內臟，大量出血，一般大血管1分鐘流100CC，10分鐘就1000CC，20分鐘就2000CC會死亡，如果割到頸動脈大量出血可能不到5分鐘就死亡。

    高大成認為，林嫌絕不是錯手殺警，這也是法院鑑定重點，如果是錯手，最多2刀在要害，而且就會倒地，但林嫌多刀殺在要害，根本是一開始就要殺警、不想回監，更直指林嫌是兇殘成性，一般人被噴椒水會很難過摀眼，他卻變臉拿刀殺人，兇殘程度就像在路上被按趴就打你，有違常人思考方式、毫無人性。

    高大成說，警員身中多刀要害，通常被擊中1次沒有反抗能力不會再追殺，但林嫌還殺到第4、5次，根本沒有人性，不能藉口是一時氣憤，已有有致人於死的意圖，未來要驗證2警槍傷，是生前槍傷還是死後槍傷，生前槍傷出血多，死後槍傷的傷口周圍少出血，尤其死後槍傷，是人死了還開槍是致人於死，事情大條，更證明其生性之殘暴。

    高大成表示，另要看意圖，林嫌將凃員割頸後挾持要脅曹員，卻又再刺凃，以林嫌是右撇子去刺，傷口會在是死者的右邊，如果從前面刺則是死者的右邊，如果傷口都是死者的右邊，是後面刺，代表沒反抗還一直刺，如果是正面可能來搶刀，行兇意圖不同。

    由於傳出林嫌的母親過去也曾犯下傷害罪，將同居人生殖器割下後逃亡9年才落網，高大成也說，殘酷的個性也有遺傳，他指出，林嫌只為了不想回監就殘忍殺警奪槍，殺人滅口，逃亡刻意製造斷點，卻又去搶超商，個性殘暴又笨，賊性不改、死性不改，留在社會何用，造成社會混亂，垃圾一個，希望判死，並迅速執行。

    高大成指林嫌將警員割頸，沒有割到頸動脈，失血可能是胸部的主動脈、肺動脈或內臟，大量出血。（記者蔡淑媛攝）

    高大成指林嫌將警員割頸，沒有割到頸動脈，失血可能是胸部的主動脈、肺動脈或內臟，大量出血。（記者蔡淑媛攝）

    高大成說，一般人被噴椒水會很難過摀眼，他卻變臉拿刀殺人，兇殘程度就像在路上被按趴就打你，有違常人思考方式。（記者蔡淑媛攝）

    高大成說，一般人被噴椒水會很難過摀眼，他卻變臉拿刀殺人，兇殘程度就像在路上被按趴就打你，有違常人思考方式。（記者蔡淑媛攝）

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