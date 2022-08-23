暗夜空巷一秒塞滿警！圍捕殺警嫌林信吾 佈下天羅地網影片曝光

林信吾在新竹落網。（警方提供）

2022/08/23 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌殺害台南2名員警曹瑞傑、凃明誠的嫌犯林信吾，在逃亡17小時後於今天凌晨4時36分在新竹市被逮。員警圍捕林信吾當下的影片稍早曝光，從影片中可看到林信吾原本走在空蕩蕩的街頭上，想不到突然從四周冒出一大群警察，瞬間將他制伏，也讓網友驚嘆：「警察真的很會躲。」

從警方提供的畫面中可見，當時時間是凌晨時分，天色都還沒亮，街道上一片寂靜，突然一名身穿黑色T恤、牛仔長褲，走路搖搖晃晃的男子走進畫面中，此人正是林信吾，他走過一輛黑色轎車，不過並沒有發現裡頭埋伏的刑警，瞬間警方從車裡衝出將他壓制，一旁的支援人馬也從其他車輛以及暗巷內蜂擁而出，不到10秒鐘的時間，原本空蕩的巷內瞬間擠滿了人，最終沒有耗費一顆子彈就將林嫌逮捕。

請繼續往下閱讀...

林信吾犯案之後，多次變換交通工具，22日深夜在台南新營搶劫超商之後，先搭白牌車南下高雄，今天凌晨12點多搭和欣客運北上新竹，警方研判他以為自己成功製造斷點，卻不知反而使自己如同甕中捉鱉，而放鬆了警惕；和欣客運的售票員表示，並不知道買票的乘客就是殺警嫌犯，只記得林男拿了千元鈔買車票，靜靜地在客運站等候，並帶了罐啤酒上車。

據了解，林信吾不用手機、不聯繫親友宛如「孤鳥」，台南警方一路跟遊覽車北上，最後動員68人埋伏逮人。

據悉，林信吾疑似是因為不想回去坐牢，才會犯案，他並供稱是因為員警噴辣椒水，他才會抓狂揮刀攻擊，針對林男的說詞，警方目前持保留態度，不排除為卸責之詞。

林信吾在新竹下了客運往街頭走。（警方提供）

一旁埋伏警方蜂擁而上，制伏林信吾。（警方提供）

警方人數眾多。（警方提供）

警方搜索林信吾隨身物品，搜出被搶警槍。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法