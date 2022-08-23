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    首頁　>　社會

    台南殺警嫌犯竹市落網 市府與警友會頒發獎勵金

    新竹市代理市長陳章賢（左）至市警局慰勉辛勞破案同仁，由刑大副大隊長蘇皇吉代表受獎。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市代理市長陳章賢（左）至市警局慰勉辛勞破案同仁，由刑大副大隊長蘇皇吉代表受獎。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/23 16:43

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕台南殺警犯嫌林信吾在新竹市落網，引發全國關注，新竹市代理市長陳章賢今與竹市警察之友會朱彥龍常務理事至市警局慰勉辛勞破案同仁，感謝警察同仁的努力與付出、堅守崗位，並頒贈破案獎勵金共40萬元。

    陳章賢代表全體市民感謝所有警察弟兄，他表示在這件全國矚目的殺警案件中，非常快速地將犯嫌逮捕到案，不只讓全國民眾安心，也告慰了2位英勇警察在天之靈，更凸顯了政府打擊犯罪、守護市民安全的決心。

    他更感謝警友會對警察同仁的支持，也慰勉深夜出勤的全體警察同仁，感謝每位同仁恪守崗位，齊心協力以最快速度佈崗埋伏，最終順利將嫌犯壓制逮捕，將可能的傷害降到最低，守護新竹市。

    刑大副大隊長蘇皇吉還原現場情形，今日凌晨約2點半接獲台南市警局通報，犯嫌在高雄九如路旁邊搭乘客運北上，可能會至新竹市下車。局長郭士傑立即召集刑警大隊、各分局刑事警力，共派出13台警車、55名警力，並親自率隊，與台南市警局聯合部署圍捕行動，警政署長黃明昭也到場督軍。

    他說，經確認犯嫌為新竹客運站唯一下車旅客，為確保車上其他乘客安全，決定直到歹徒下車、車門關上後，才進行壓制。過程中歹徒並無發現異樣，警方順利逮捕，並從其背包裡查獲手槍1把、子彈18顆，最後將犯嫌交給台南市警察局偵辦。

    新竹市警察局表示，昨發生全國矚目殺警案件，犯嫌事後不斷變換交通工具，企圖製造多處斷點，以增加追緝難度，警政署動員全國警力設下天羅地網，並要求員警配戴完整裝備，以安全執行任務，終於在今日清晨將其逮捕到案。

    警察局長郭士傑表示，維護治安為警察人員之本職，對於各種刑事案件的偵辦及查緝，警方都不遺餘力。他也特別感謝市府、警友會背後支持警察同仁，即時給予實質慰勉，對辛勤工作的員警來說，都是最大的肯定，也讓新竹市員警感念在心，繼續為市民服務，也為社會治安付出最大的心力。

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