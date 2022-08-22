又見裝修蟑螂收錢不施工 黃捷：14家庭受害、騙取至少1500萬

黃捷踢爆又有裝修蟑螂，至少14家戶受害、被騙約1500萬元。（翻攝黃捷臉書）

2022/08/22 15:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷今指出，又見收錢不施工的無恥裝修蟑螂！欺騙14個家庭，騙取至少1500萬，並透露蟑螂在高雄左營。

黃捷表示，上次替幾位受害者發聲後，陸續又有受害者來陳情，這次是左營區某工程行，作案手法如出一徹。

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她彙整陳情人說法，惡質的負責人在工程款到手後，以「全家確診」、「手機有問題」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，合約期限到期仍未如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。

她側面瞭解，發現該工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東，不僅與多位民眾有工程糾紛，還積欠上游廠商與工程學徒高額貨款與工資，據統計受害家庭至少14戶，受害金額更超過1500萬元！

黃捷指出，已要求消保室及法制局介入協助，除安排消費爭議調解，也提供相關法律資源。

她也再次深切呼籲，內政部應針對惡意拖延工期、隨意更改工程款項等各種鑽漏洞的行為，制定相關罰則，並建立公開的違法裝修業者平台，提供大眾查詢。

行政院消費者保護處更應加強宣傳使用住宅履約保證，讓消費者所委託的裝修工程，能清楚註明各項工程及驗收進度，獲得第三方保障，不能再讓惡質的裝修蟑螂繼續橫行、騙取民眾一生的積蓄卻逍遙法外，甚至脫產潛逃！

黃捷踢爆又有裝修蟑螂，至少14家戶受害、被騙約1500萬元。（翻攝黃捷臉書）

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