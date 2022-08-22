黃捷再踢爆工程行裝修蟑螂 14家庭受害被騙1500萬元

黃捷再踢爆工程行裝修蟑螂，收錢不施工造成民眾受害，徒留殘破不堪的爛尾屋。（圖由黃捷服務處提供）

2022/08/22 11:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕無黨籍鳳山區議員黃捷今踢爆又有裝修蟑螂，左營1間工程行在工程款到手後，以「全家確診」、「心臟要開刀」等藉口拖延不施工，合約到期仍未如實交付，徒留殘破不堪爛尾屋，至少14個家庭受害被騙1500萬元，她要求市府消保室及法制局介入協助，籲請內政部訂定罰則，公開違法裝修業者，提供民眾查詢。

高市警局左營分局今表示，經派遣巡邏警網到場了解，該工程行已於109年7月退租，分局至今尚未接獲相關被害人報案紀錄，警方已將該址暫列為治安要點，近期加強巡守，防制治安事件發生。

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黃捷表示，上次踢爆全國、鳥松區等7間工程行是裝修蟑螂後，近來又有14名受害者向她陳情左營區1間工程行是裝修蟑螂，發現業者是狡兔三窟，於台南、高雄三民、左營區共有3間工程行，收錢卻不施工，作案手法如出一徹。

黃捷說，14名受害者稱負責人在工程款到手後，以「全家確診」、「手機有問題」、「心臟要開刀」、「還在畫施工圖」等藉口拖延不施工，直到合約期限到期，仍未如實交付，徒留殘破不堪的爛尾屋。

黃捷指出，經查該工程行是南部慣犯，受害者遍及台南、高雄和屏東，不僅與多名民眾有工程糾紛，還積欠上游廠商與工程學徒高額貨款與工資，至少14個家庭受害，被騙金額更超過1500萬元。

黃捷已要求消保室及法制局介入協助，除了安排消費爭議調解，也提供相關法律資源；她呼籲內政部應針對惡意拖延工期、隨意更改工程款項等各種鑽漏洞的行為，制定相關罰則，並建立公開的違法裝修業者平台，提供大眾查詢。

黃捷說，行政院消費者保護處更應加強宣傳使用住宅履約保證，讓消費者所委託的裝修工程，能清楚註明各項工程及驗收進度，獲得第三方保障，不能再讓惡質的裝修蟑螂繼續橫行、騙取民眾一生的積蓄，卻逍遙法外，甚至脫產潛逃。

黃捷再踢爆工程行裝修蟑螂，收錢不施工造成民眾受害，徒留殘破不堪的爛尾屋。（圖由黃捷服務處提供）

黃捷再踢爆工程行裝修蟑螂，收錢不施工造成民眾受害，徒留殘破不堪的爛尾屋。（圖由黃捷服務處提供）

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