工程行收百萬卻不施工！ 黃捷：慎防工程蟑螂

工程行未履行合約，黃捷呼籲大家慎防工程蟑螂。（黃捷服務處提供）

2022/03/24 18:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷近日接獲陳情，受害人與工程行簽訂房屋裝潢合約後，工程行先以購買材料等理由超額請款，取得款項後又以被鎖門等理由延宕工程，最後更已讀不回、申請調解也避不見面，黃捷痛斥工程蟑螂猖獗可惡、大家慎防。

黃捷說明，陳情者與工程行簽約，預定2021年7月1日開工、2021年10月15日完工，但工程行在執行拆除工程後卻以追加預算、購買材料為理由超額請款，向受害人索討百萬工程費。

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當受害人完成匯款後，工程行卻開始以「鎖門」、「屋主不讓工班進入」等各種藉口延宕工程，儘管過程中多次催促工程行，必須按照合約完成進度，但負責人卻已讀不回、拍部分施工照敷衍，甚至連受害人申請調解也避不見面，如今過了完工時間，連第一期工程都沒有完成，徒留滿目瘡痍的家。

據統計工程蟑螂詐騙案，全台每個月高達近百件，受害屋主需要花很長時間跟金錢，去跟詐騙集團對抗。

她側面了解，遭檢舉的該工程行是南部詐騙慣犯，不但與多名受害者有工程糾紛，司法院裁判書系統上也前科累累。

對此，她將要求市府必須審核有裝修與施工執照的合格裝修公司，或透過住保會的住保履約，幫助民眾杜絕不肖業者。

她感慨，遇上如此惡劣的工程蟑螂卻求助無門，實在無奈，希望不要再有老實善良的民眾受騙。

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