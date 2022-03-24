為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    工程行收百萬卻不施工！ 黃捷：慎防工程蟑螂

    工程行未履行合約，黃捷呼籲大家慎防工程蟑螂。（黃捷服務處提供）

    工程行未履行合約，黃捷呼籲大家慎防工程蟑螂。（黃捷服務處提供）

    2022/03/24 18:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃捷近日接獲陳情，受害人與工程行簽訂房屋裝潢合約後，工程行先以購買材料等理由超額請款，取得款項後又以被鎖門等理由延宕工程，最後更已讀不回、申請調解也避不見面，黃捷痛斥工程蟑螂猖獗可惡、大家慎防。

    黃捷說明，陳情者與工程行簽約，預定2021年7月1日開工、2021年10月15日完工，但工程行在執行拆除工程後卻以追加預算、購買材料為理由超額請款，向受害人索討百萬工程費。

    當受害人完成匯款後，工程行卻開始以「鎖門」、「屋主不讓工班進入」等各種藉口延宕工程，儘管過程中多次催促工程行，必須按照合約完成進度，但負責人卻已讀不回、拍部分施工照敷衍，甚至連受害人申請調解也避不見面，如今過了完工時間，連第一期工程都沒有完成，徒留滿目瘡痍的家。

    據統計工程蟑螂詐騙案，全台每個月高達近百件，受害屋主需要花很長時間跟金錢，去跟詐騙集團對抗。

    她側面了解，遭檢舉的該工程行是南部詐騙慣犯，不但與多名受害者有工程糾紛，司法院裁判書系統上也前科累累。

    對此，她將要求市府必須審核有裝修與施工執照的合格裝修公司，或透過住保會的住保履約，幫助民眾杜絕不肖業者。

    她感慨，遇上如此惡劣的工程蟑螂卻求助無門，實在無奈，希望不要再有老實善良的民眾受騙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貪500元賣門號給詐騙集團 他得賠償被害人62萬元損失
    2022/03/24 12:33

    貪500元賣門號給詐騙集團 他得賠償被害人62萬元損失
    未經屋主同意擅入裝潢住宅判賠5千 法官：工班同意不算數
    2021/10/30 09:20

    未經屋主同意擅入裝潢住宅判賠5千 法官：工班同意不算數

    誰說減肥不能吃糖？日本妹都靠這招
    總統府專員爆房產裝修糾紛 不付尾款還搬出採購法賴帳
    2020/03/04 07:20

    總統府專員爆房產裝修糾紛 不付尾款還搬出採購法賴帳
    20年涉詐上千人 橫行北台灣裝潢詐騙老手栽了
    2019/02/27 00:05

    20年涉詐上千人 橫行北台灣裝潢詐騙老手栽了

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播