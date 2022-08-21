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    怕戰爭買黃金？台中婦手刀堅領180萬 「外甥」險得逞

    婦人臨櫃欲提領180萬。（警方提供）

    婦人臨櫃欲提領180萬。（警方提供）

    2022/08/21 11:35

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名婦人17日到郵局欲提領現金180萬元，她表示因害怕共軍打過來，才要領錢與「外甥」一起投資黃金，經驗老到行員直覺有異連忙通報警方趕往時，婦人仍堅持要領錢，員警只好先請她回派出所勸說，告知這絕對是詐團假投資技倆，同時查出「外甥」根本是假的，婦人這才驚覺差點受騙，保住老本。

    台中市第四分局大墩派出所當天接獲轄內郵局通報，表示一名婦人正臨櫃欲提領180萬元，行員主動關心詢問用途，婦人僅稱係外甥投資黃金，要將錢領出來使用，行員覺得一次提領金額較大，感覺可能遭詐騙，且婦人僅稱要投資使用，對其他詳細內容皆避而不答，為了避免遭詐騙，才立即通報警方協助處理。

    員警高慈青、蘇怡誌獲報迅速抵達現場釐清案情，婦人則對員警說，因害怕共軍打過來發生戰爭，外甥告知要未雨綢繆投資黃金及鑽石而已，當下仍堅持要領出180萬，還說會與外甥約在家中一手交錢，一手交貨，不是詐騙，員警見狀先將婦人帶回所內並連絡其家屬前來再次確認，果然發現「外甥」根本是假的，原來又是假投資的詐騙手法。

    隨後在員警及家屬的耐心勸說下，婦人這才恍然大悟驚覺差點掉入詐團陷阱，也非常感謝警員耐心及熱心的幫忙，及時阻詐；大墩所長曾一峯呼籲，詐團伎倆變化多端，尤其最近投資詐騙案件層出不窮，一旦受騙往往血本無歸，提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，保障財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    員警趕往勸阻，婦人一度仍堅持要領錢。（警方提供）

    員警趕往勸阻，婦人一度仍堅持要領錢。（警方提供）

    婦人經過勸說，最後才驚覺遇詐，打消領款念頭。（警方提供）

    婦人經過勸說，最後才驚覺遇詐，打消領款念頭。（警方提供）

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