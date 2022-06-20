轉傳私密照影射高嘉瑜 航警、竹科工程師遭判刑

轉傳私密照影射是立委高嘉瑜，航警、竹科工程師遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2022/06/20 23:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞涉嫌施暴、拍私密照，事後網路流傳4張性私密照影射是高嘉瑜，高嘉瑜澄清非本人並報案；刑事局追散布來源揪出2名轉傳者，分別是航警局保大單姓男警及竹科詹姓工程師，新竹地院依散布猥褻影像罪判刑。

判決書指出，今年2月12日上午單姓警員自通訊軟體LINE某不詳群組，收到不詳女子性交及裸露下體之猥褻照片4張，竟立即轉傳「猜猜這是誰110年社會新聞的頭版」等文字後，隨即將女子性交及裸露下體猥褻照片4張，傳送至達良慢壘LINE群組（當時群組約34人），以此方式散布猥褻影像供群組內特定多數人觀覽。

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詹男在達良慢壘LINE群組收到單男傳送的猥褻影像後，明知猥褻影像中女子並非高嘉瑜，仍以LINE暱稱「詹小虫」傳送「猜猜這是誰、110社會新聞的頭版」文字，隨即將猥褻照片4張，傳送至頂天珠皇俱樂部LINE群組（當時群組約有499人），當晚再傳送「高嘉瑜吧！我也不知道真假」等文字在頂天珠皇俱樂部LINE群組，以此方式散布猥褻影像供群組內特定多數人觀覽，並以此散布文字方式，指摘照片中女子為高嘉瑜，指摘傳述足以毀損高嘉瑜名譽之事。事後因高嘉瑜接獲檢舉，報警處理始循線查悉上情。

法官認為2人所為，均犯刑法散布猥褻影像罪。而詹男所為另犯加重誹謗罪，由於一行為同時觸犯2罪名，最後從一重之散布猥褻影像罪處斷。

法官審酌被告2人均為智識成熟成年人，明知網際網路具有快速散播特性，且屬於電磁紀錄的猥褻影像照片尚能透過下載或轉傳方式廣泛傳閱，對他人及社會負面影響深遠，竟分別在人數約34人、499人的群組內散布猥褻影像照片，詹男更指名道姓推稱女主角為高嘉瑜的不實內容，足以貶損高嘉瑜名譽，亦危害社會善良風俗，迄今未獲得高嘉瑜諒解。

惟念及被告2人均無任何犯罪判刑紀錄，素行良好，均坦認犯罪的態度尚可，且擔任公職的單男，因本案偵審程序已受到行政處分，另擔任電子廠工程師的詹男另提出向告訴人臉書私訊道歉截圖，表示已積極尋求高嘉瑜諒解。最後依散布猥褻影像罪判處單男拘役40日，詹男有期徒刑2月，均得易科罰金。

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