高嘉瑜、雞排妹等119人受害 賣換臉謎片 百萬YT小玉起訴

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸（左），把政界人士、網紅、藝人臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，製成換臉謎片收費觀覽，新北地檢署昨起訴。（資料照）

2022/03/17 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕二十六歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉夥同男助理莊炘睿以深偽（Deepfake）技術，把政界人士、網紅、藝人的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，製成換臉謎片收費觀覽；檢方查出，包括立委高嘉瑜、高市議員黃捷、藝人雞排妹等高達一一九人受害，不法所得一三三八萬元。新北地檢署痛斥兩人所為是對被害人進行網路性暴力和霸凌，昨天起訴此一國內首件換臉犯罪案。

不法所得1.3千萬 換臉犯罪首起訴

全案當初爆發後引發社會關注，政府為遏止深度偽造（Deepfake）技術亂象，展開刑法等防制性暴力四項修法，加重相關犯行刑責，已於本月十日經行政院院會通過，送請立法院審議。

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檢方調查，莊嫌前年七月從網路下載被害人照片或影片，朱嫌再利用DEEPFACELAB程式軟體，透過人工智慧模擬演算，把被害人臉部特徵移植到AV女優臉上，同時成立「台灣網紅挖面」推特帳號、粉絲團及「盜臉駭客」YouTube頻道，上傳短片招攬網友付費加入為會員之後，即可瀏覽換臉影片。

檢警去年十月展開偵辦，查出一一九人受害，迄今有八十三人提告，昨依妨害風化、加重誹謗罪及違反個人資料保護法起訴。另外，總統蔡英文、「館長」陳之漢都是換臉謎片受害人，不過無證據顯示是朱嫌二人所為。

檢方查扣七一七萬餘元現金，並由行政執行署新北分署以一九五萬餘元拍定朱嫌名下賓士休旅車，計扣得九一二萬餘元犯罪所得，起訴後建請法院再宣告沒收及追徵全部不法所得。

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