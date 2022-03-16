雞排妹高嘉瑜都受害！賣換臉謎片 百萬YouTuber小玉起訴

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸當時交保後快步離去。（資料照）

2022/03/16 14:48

〔記者王定傳／新北報導〕26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸夥同莊姓男子，涉嫌以AI Deepfake（人工智慧換臉）技術，把網紅及政治人物的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，並製成色情影片販售，包含立委高嘉瑜、藝人雞排妹等網紅、藝人及政治人物，共119人受害，不法獲利1338萬元，新北地檢署今日依妨害風化、加重誹謗及違反個人資料保護法等罪嫌將朱嫌及莊男起訴。

本案起因於警方發現自去年7月起，有人透過AI Deepfake（換臉）技術，將包括「白癡公主」、「千千」等知名網紅，及黃捷、高嘉瑜等多名政治人物的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，並製作成色情影片販售得利，警方追查流出謎片的「台灣網紅挖面」，發現幕後主使竟是去年引退的百萬網紅朱玉宸。

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檢警調查，警方發現，經營推特粉絲團的版主朱玉宸，透過AI Deepfake軟體，以他擅長人工智慧換臉技術，製作女性網紅的換臉A片，支付400元入會費即可成為會員，再付費就可瀏覽完整版網紅換臉A片。

該粉絲團透過Telegram私密聊天室，以票選、集資等方式營利，版主提供選項，供會員出價投標想要的名人網紅，也可自行提供想要的「素人」照片及影像進行「個人化客製」。

檢警在去年10月間持搜索票前往朱玉宸於新北市樹林區住處與工作室搜索，拘提朱玉宸、共犯莊男及耶女3人到案，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本（含金融卡）、電腦2台、硬碟2顆、手機2支及賓士車等證物，並由法院裁定扣押不法金流共3筆。

檢方複訊後認為，朱、莊2人所為涉犯刑法「散布、播送及販賣猥褻影音紀錄物品」、「意圖散布、播送、販賣而製造、持有猥褻影音紀錄物品」及公然侮辱罪嫌，諭令朱玉宸50萬交保、莊男10萬元交保，耶女則請回，但朱、莊2人籌不出款項，檢方考量他們的財產及犯罪所得基本上已經查扣，無法交付高額保釋金，因此改為30萬元及5萬元交保。

案發後，檢方已扣押朱嫌他約1千萬元財產，並囑託新北分署拍賣朱嫌以犯罪所得購買的賓士休旅車MERCEDES BENZ（GLC 300 4MATIC COUPE），經44次激烈喊價，最終以195萬2000元拍定。

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