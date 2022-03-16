為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雞排妹高嘉瑜都受害！賣換臉謎片 百萬YouTuber小玉起訴

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸當時交保後快步離去。（資料照）

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸當時交保後快步離去。（資料照）

    2022/03/16 14:48

    〔記者王定傳／新北報導〕26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸夥同莊姓男子，涉嫌以AI Deepfake（人工智慧換臉）技術，把網紅及政治人物的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，並製成色情影片販售，包含立委高嘉瑜、藝人雞排妹等網紅、藝人及政治人物，共119人受害，不法獲利1338萬元，新北地檢署今日依妨害風化、加重誹謗及違反個人資料保護法等罪嫌將朱嫌及莊男起訴。

    本案起因於警方發現自去年7月起，有人透過AI Deepfake（換臉）技術，將包括「白癡公主」、「千千」等知名網紅，及黃捷、高嘉瑜等多名政治人物的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，並製作成色情影片販售得利，警方追查流出謎片的「台灣網紅挖面」，發現幕後主使竟是去年引退的百萬網紅朱玉宸。

    檢警調查，警方發現，經營推特粉絲團的版主朱玉宸，透過AI Deepfake軟體，以他擅長人工智慧換臉技術，製作女性網紅的換臉A片，支付400元入會費即可成為會員，再付費就可瀏覽完整版網紅換臉A片。

    該粉絲團透過Telegram私密聊天室，以票選、集資等方式營利，版主提供選項，供會員出價投標想要的名人網紅，也可自行提供想要的「素人」照片及影像進行「個人化客製」。

    檢警在去年10月間持搜索票前往朱玉宸於新北市樹林區住處與工作室搜索，拘提朱玉宸、共犯莊男及耶女3人到案，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本（含金融卡）、電腦2台、硬碟2顆、手機2支及賓士車等證物，並由法院裁定扣押不法金流共3筆。

    檢方複訊後認為，朱、莊2人所為涉犯刑法「散布、播送及販賣猥褻影音紀錄物品」、「意圖散布、播送、販賣而製造、持有猥褻影音紀錄物品」及公然侮辱罪嫌，諭令朱玉宸50萬交保、莊男10萬元交保，耶女則請回，但朱、莊2人籌不出款項，檢方考量他們的財產及犯罪所得基本上已經查扣，無法交付高額保釋金，因此改為30萬元及5萬元交保。

    案發後，檢方已扣押朱嫌他約1千萬元財產，並囑託新北分署拍賣朱嫌以犯罪所得購買的賓士休旅車MERCEDES BENZ（GLC 300 4MATIC COUPE），經44次激烈喊價，最終以195萬2000元拍定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遏止換臉犯罪！政院通過4修法 偽造散布營利最重判7年
    2022/03/10 11:40

    遏止換臉犯罪！政院通過4修法 偽造散布營利最重判7年
    「小玉」涉換臉賣謎片遭扣千萬財產 賓士休旅車195萬拍出
    2021/12/13 15:40

    「小玉」涉換臉賣謎片遭扣千萬財產 賓士休旅車195萬拍出

    多元收益讓您走更遠
    「妨害秘密罪」大修！給人「看」嘿咻片就觸法 「深偽」最重關7年
    2021/11/17 17:59

    「妨害秘密罪」大修！給人「看」嘿咻片就觸法 「深偽」最重關7年

    住宅這樣選 買房負擔可減輕
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播