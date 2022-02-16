LINE瘋傳4張不雅照 高嘉瑜澄清非本人、已報案

民進黨立委高嘉瑜。（資料照）

2022/02/16 10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕新北地檢署上月依傷害、妨害自由等八大罪嫌，起訴涉嫌施暴民進黨立委高嘉瑜的男子林秉樞。據悉，檢方認定林涉偷拍高9張私密照，為保護被害人隱私，予以彌封函送法院，不過，近日LINE群組卻瘋傳一組4張不雅照，並影射主角就是高。對此，高嘉瑜澄清，她雖不是照片當事人，但看到這樣的照片，也是感同身受，辦公室已於15日向警方報案，也呼籲民眾勿轉傳，再次傷害當事人。

媒體報導，在LINE群組瘋傳的不雅照共有4張，雖然女主角正臉並未曝光，但不難看出是性愛過程以男方第一視角拍攝，轉傳者還留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是高嘉瑜，還有網友還點出，照片中的女子不只臉型、瀏海都神似高，連手鍊都是「一樣的感覺」。

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記者求證高嘉瑜辦公室，該辦澄清不雅照的女主角確實不是高本人，強調15日已向警方報案，警方將朝「刑法」加重誹謗、散播猥褻物罪偵辦。

高嘉瑜則表示，已有不少熱心民眾透過臉書將照片傳給她，提醒她要注意，從截圖看來，都是透過LINE群組散布，也有人轉傳影片給她，但都不是她本人。高說，照片中的女子瀏海髮型乍看真的很像她，但她沒有染髮，也不愛戴假睫毛，2人戴的手鍊款式也不一樣，且她是戴在右手。

不過，高嘉瑜也說，她雖不是照片當事人，但看到這樣的照片，也是感同身受，「被拍的女生是基於愛與信任，才讓對方拍照，但沒有任何人想讓自己的私密照片，被用這種方式品頭論足」。她也呼籲，希望收到類似照片的人，都不要再轉傳，繼續傷害當事人。

高嘉瑜辦公室已向警方報案。（高嘉瑜國會辦公室提供）

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