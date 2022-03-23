LINE瘋傳不雅照影射高嘉瑜 散布者也有航警局警員

刑事局偵四大隊經調查後，追出涉嫌散布影射高嘉瑜不雅照的單、詹2人，依加重誹謗、散播猥褻物罪送辦，當中單男還是航警局保安警察大隊警員，而新竹地檢署昨天已將2人依妨害名譽罪嫌起訴。（資料照；本報合成）

2022/03/23 21:00

〔記者邱俊福／台北報導〕立委高嘉瑜遭男友林秉樞控制行動施暴案，檢警查扣林拍攝的高嘉瑜相關私密照、影片，但上月LINE卻瘋傳4張不雅照，且影射是高嘉瑜，讓高嘉瑜怒向刑事局報案，表達根本非本人。刑事局偵四大隊經調查後，上月底追出涉嫌散布的單、詹2人，依加重誹謗、散播猥褻物罪送辦，當中單男還是航警局保安警察大隊警員，而新竹地檢署昨天已將2人依妨害名譽罪嫌起訴。

據悉，這4張不雅照，分別為口交，以及裸體躺在床上露出私密處的照片，正臉沒有曝光，但從側臉觀看，髮型、臉蛋酷似高嘉瑜，因此瘋傳者便影射主角為高嘉瑜，高嘉瑜接獲熱心民眾告知後，經比對照片，發現根本不是她，隨即主動聯繫刑事局提告。

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刑事局據報後根據被害人提供散布的群組追查，先追出在桃園市一家電子公司工作的詹姓男子，經通知到案說明，表達照片是從壘球群組內看到照片後，再進行轉傳。警方經查看該群組追出PO照片為單姓警員，隨後通知單員到案說明。

由於單員表達也是從其他LINE群組取得照片，已經忘記是誰所PO出，而警方經檢視其手機群組，也查出不來源下，最後將詹、單2人函送檢方偵辦。

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