東螺天后宮被埋硃砂人骨 蒲慶峰：害人邪術「骨靈催魂法」

北斗東螺天后宮的天公爐在大年初四發爐，廟方執事清理香腳，驚見爐內埋著一根塗有抹硃砂的骨頭。（資料照）

2025/02/20 00:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮「東螺媽」東螺天后宮，今年大年初四傍晚天公爐發爐，還被一隻黑色土狗狂吠不止，廟方執事清理香腳，驚見爐內竟被埋著一根塗有抹硃砂的人骨頭，對此，民俗專家蒲慶峰認為，埋骨者可能對寺廟懷著仇恨，想藉由天公爐靈氣，害人牟利，企圖施以邪術「骨靈催魂法」，這是在道法上最忌諱的行為，小心遭天譴。

廟方人員表示，2月1日大年初四下午，有不少民眾來拜拜，突然有一隻沒見過的黑狗跑到廟門前，對著天公爐狂吠，此舉令大家覺得一頭霧水，接著天公爐突然發爐，起初以為是香灰太多導致發爐，遂把香灰撥開，沒想到竟撥出一根15公分長的骨骸。

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廟方人員說，廟方執事拾起該骨骸，黑狗便轉身跑走，眾人還覺得不可思議，但再仔細檢查發現，這根骨骸上疑似被塗上一條紅色的硃砂，認為事情不單純，懷疑有人刻意要破壞神威，影響廟譽且故意挑釁。

蒲慶峰指出，若有人在天公爐內放置人骨和硃砂，即企圖藉此焚燒催動骨靈的靈符，來施以「骨靈催魂法」加害特定對象，不過此舉已犯下道法大忌，因為天公爐為廟內眾神，包括媽祖及天兵天將所管轄，其香火直通天庭，可向天神稟告，因此利用天公爐靈氣作法，是對神明極大的不敬與冒犯，其行為嚴重觸犯神規，不可饒恕，小心遭天譴。

民俗大師廖大乙說，台灣宗教信仰多元，但在廟的天公爐埋骨或下降頭是對廟方最大的挑釁，廟內神明、天兵天將一定會找到始作俑者興師問罪，且狗有陰陽眼，「天公爐被埋骨頭」等於在挑戰神威，就是怒犯天條，一定會遭到天譴。

彰化北斗東螺開基祖廟天后宮，擁有345年歷史。（記者陳冠備攝）

北斗東螺天后宮天公爐被埋一根塗抹硃砂的骨頭，檢方證實是「人骨」。（資料照）

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