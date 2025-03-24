議員賴清美派出所借停車要嚴辦員警？ 彰縣警局澄清「秉公處理」

芳苑分局長宋俊良今天親上火線還原過程指出，純粹是員警與縣議員雙方認知上有誤會。 （記者湯世名攝）

2025/03/24 21:21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣議員賴清美開車借芳苑警分局王功派出所車位暫停，不料被值班員警拒絕、驅趕，雙方爆發口角，傳出縣警局長陳明君為此震怒還要嚴辦，縣警局今天（24日）傍晚發聲明澄清，警察局長絕無震怒辦人懲處之說，一切秉公處理。

賴清美臉書連日被網友灌爆，芳苑分局長宋俊良今天親上火線還原過程指出，該名員警平日講話嗓門比較大，當天對賴清美態度也「還好」；純粹是雙方認知上有誤會，不過警方仍會釐清事實真相。

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宋俊良指出，根據監視器畫面，當天賴清美開車進入王功派出所後停在巡邏車位，值班的員警出來詢問有何事，並指該處是警車停車位，請賴清美離開；員警也是依法執勤，維護駐地安全，應對態度還好，並未對賴清美態度凶惡，應該是雙方認知上產生誤會。

宋俊良說，該名員警平日表現平平，說話比較大聲，雙方當天的對話上可能是「比較大聲」才造成賴清美誤會；員警今年6月退休，目前是半休假狀態。

彰化縣警局傍晚也發表聲明指出，賴清美至王功派出所借停車引發熱議，警察局長陳明君獲悉後即責由芳苑分局調查釐清，要求分局務必依法行政，對雙方當日言行均應公平檢視，並無外傳震怒嚴辦或懲處之說，嚴守秉公處理為原則。

縣警局今天針對此事開會，研擬後續調查及處理方向，希望能查明真相，若員警有疏失應懲處，若執勤無誤，也該還員警公道。

彰化縣警局今天傍晚發聲明澄清，警察局長陳明君針對停車爭議，並無震怒辦人懲處之說，一切秉公處理。 （記者湯世名攝）

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