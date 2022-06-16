為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    阿兵哥闖長官辦公室偷餅乾、罐頭稱止飢被送辦 法官判拘役10天

    陸軍234旅發生劉姓上兵偷長官餅乾罐頭充飢，被法辦判刑的個案。（資料照）

    陸軍234旅發生劉姓上兵偷長官餅乾罐頭充飢，被法辦判刑的個案。（資料照）

    2022/06/16 15:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍機械化步兵第二三四旅聯兵三營戰車連的劉姓上兵（去年12月退伍）半夜肚子餓，竟於去年8月5日凌晨3時許，陸續闖入連輔導長、副連長的辦公室，竊得餅乾2包、花生豆花罐頭1罐，並很快就吃光光，長官發現後將他移送法辦，台中地院依陸海空軍刑法的「在營區竊盜罪」判處拘役10日，可易科罰金1萬元。

    判決書指出，劉姓上兵上述時間，先前入林姓中尉連輔導長的辦公室（含內寢室），竊得兩包餅乾，他認為不足以裹腹止飢，又於1分鐘之後，潛入黃姓女中尉連副連長的辦公室（含內寢室），竊得劉姓女排長（少尉）寄放的花生豆花1罐，很快就吃光光，兩名長官發現食物不見，經調閱監視器後，查獲是劉姓阿兵哥所為，報請台中憲兵隊移送偵辦，劉姓上兵也承認因半夜肚子餓，竊取食物裹腹。

    台中地院認為，劉姓上兵因一時貪念，竟於營區內竊盜，漠視他人財產權，且破壞部隊團結和諧與信賴關係，有違誠實軍風，實不足取，惟考量他是「飢餓」而犯罪，竊取的食品價值尚低，犯後坦承犯行，但沒有賠償被害人（長官），依陸海空軍刑法第76條，「在營區竊盜罪」，判處拘役10日，可易科罰金1萬元與上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣之光！都自美軍校畢業 胡家3姊妹：要報效國家
    2022/06/02 12:14

    台灣之光！都自美軍校畢業 胡家3姊妹：要報效國家
    現役軍人當街持槍射殺前女友 一審判處無期徒刑
    2022/05/10 20:21

    現役軍人當街持槍射殺前女友 一審判處無期徒刑

    大空間爭席入主！坐忘山獲頂客收藏
    獨家》陸官上尉捷運站偷拍女高中生裙底 被當場抓包
    2022/05/09 23:55

    獨家》陸官上尉捷運站偷拍女高中生裙底 被當場抓包
    少校拒臨檢衝撞警車 竟是酒駕恍神確定丟工作
    2022/04/15 20:35

    少校拒臨檢衝撞警車 竟是酒駕恍神確定丟工作

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播