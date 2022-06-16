阿兵哥闖長官辦公室偷餅乾、罐頭稱止飢被送辦 法官判拘役10天

陸軍234旅發生劉姓上兵偷長官餅乾罐頭充飢，被法辦判刑的個案。（資料照）

2022/06/16 15:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍機械化步兵第二三四旅聯兵三營戰車連的劉姓上兵（去年12月退伍）半夜肚子餓，竟於去年8月5日凌晨3時許，陸續闖入連輔導長、副連長的辦公室，竊得餅乾2包、花生豆花罐頭1罐，並很快就吃光光，長官發現後將他移送法辦，台中地院依陸海空軍刑法的「在營區竊盜罪」判處拘役10日，可易科罰金1萬元。

判決書指出，劉姓上兵上述時間，先前入林姓中尉連輔導長的辦公室（含內寢室），竊得兩包餅乾，他認為不足以裹腹止飢，又於1分鐘之後，潛入黃姓女中尉連副連長的辦公室（含內寢室），竊得劉姓女排長（少尉）寄放的花生豆花1罐，很快就吃光光，兩名長官發現食物不見，經調閱監視器後，查獲是劉姓阿兵哥所為，報請台中憲兵隊移送偵辦，劉姓上兵也承認因半夜肚子餓，竊取食物裹腹。

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台中地院認為，劉姓上兵因一時貪念，竟於營區內竊盜，漠視他人財產權，且破壞部隊團結和諧與信賴關係，有違誠實軍風，實不足取，惟考量他是「飢餓」而犯罪，竊取的食品價值尚低，犯後坦承犯行，但沒有賠償被害人（長官），依陸海空軍刑法第76條，「在營區竊盜罪」，判處拘役10日，可易科罰金1萬元與上訴。

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