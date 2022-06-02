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    台灣之光！都自美軍校畢業 胡家3姊妹：要報效國家

    台南胡家三姊妹都從軍、且都獲國家推薦赴美攻讀軍校，左起胡家瑜（大姊）、胡家琪（小妹）、胡家琳（二姊）。（胡元德提供）

    台南胡家三姊妹都從軍、且都獲國家推薦赴美攻讀軍校，左起胡家瑜（大姊）、胡家琪（小妹）、胡家琳（二姊）。（胡元德提供）

    2022/06/02 12:14

    〔記者王俊忠／台南報導〕流著軍人血液的台南胡家3姊妹，繼大姊胡家瑜、二姊胡家琳分別從美國色岱爾軍校、海軍官校畢業，回國投入海軍衛國工作；小妹胡家琪也於5月底從美國西點軍校畢業歸國，將分發高雄四三砲指部服役，其曾從軍的父親胡元德說，家琪在美國表示如今台海情勢緊張，要趕快回台報效國家，讓他很感動。

    台南市長黃偉哲、立委王定宇、南市府民政局長姜淋煌、南市東區區長顏能通與多位市議員、地方里長黃日新、德光中學前校長孫碧芳等人，今天上午都到東區胡家祝賀胡家琪載譽歸國。因胡家琪是我國在美國西點軍校畢業的台灣第二位女學生，大家都盛讚她是台灣之光、台南之光！

    也是陸軍上士退伍的胡元德，其妻江世櫻曾任空軍後勤司令部雇員；胡妻娘家兄弟也多從軍，使胡家3千金都流著軍人血液，因為胡元德沒給女兒對軍人有負面的想法，3千金成長、學習過程都不排斥從軍，加上3人都在德光中學養成良好英語基礎與多元才藝，促成3姊妹考上軍校後，都獲得國家推薦公費赴美軍校研讀訓練。

    胡家琪表示，攻讀美國軍校遇到很多挑戰，包括語言障礙、生活文化隔閡，加上又是在軍事環境，挑戰更為嚴峻，她持續努力學習，在美軍校4年，取得領導職務、學習如何當領導者，這些收穫能帶回國、貢獻於部隊。因為是代表國家赴美留學，她讓自己跳脫舒適圈，挑戰自我，爭取到美軍校團部實習環境官，做出一些成績與改變，希望讓世界看到台灣。

    胡元德夫妻說，胡家只是平凡家庭、沒什麼資源與奧援，感謝國家能幫助、給孩子學習機會，尤其家琪只是身高160公分的小女生，能在美軍校完成4年的嚴格訓練歸國，讓他們夫妻很激動。尤其家琪努力爭取到軍校實習環境官機會，取得1個與眾不同的大臂章、還戴上特殊眼鏡，讓父母在畢業典禮很容易從1千餘位畢業生一眼就認出自己的女兒。

    除了胡家小妹家琪（25歲）載譽歸國，近期將到砲校接受砲兵半年專業訓練，再下部隊到四三砲指部服務；胡家大姊家瑜（35歲）、二姊家琳（28歲）都相繼考取我國海軍官校，家瑜赴美國色岱爾軍校、蒙特瑞口筆譯研究所畢業，於2021年6月晉升少校，目前在海軍官校擔任應用外語系講師；家琳也從美國海軍官校畢業，甫在今年6月1日晉升上尉，目前是海軍124艦隊武昌艦射控官。胡家3姊妹堪稱我國軍一門三英雌。

    台南市長黃偉哲到胡家恭賀從美國西點軍校畢業、載譽歸國的胡家琪（右二）、並盛讚她是台灣、台南之光。（記者王俊忠攝）

    台南市長黃偉哲到胡家恭賀從美國西點軍校畢業、載譽歸國的胡家琪（右二）、並盛讚她是台灣、台南之光。（記者王俊忠攝）

    從美國西點軍校畢業的胡家琪（前者）。（胡元德提供）

    從美國西點軍校畢業的胡家琪（前者）。（胡元德提供）

    從美國西點軍校畢業的胡家琪（箭頭指者）。（胡元德提供）

    從美國西點軍校畢業的胡家琪（箭頭指者）。（胡元德提供）

    台南市長黃偉哲等多位來賓到胡家恭賀從美國西點軍校畢業、載譽歸國的胡家琪、並盛讚她是台灣、台南之光。（記者王俊忠攝）

    台南市長黃偉哲等多位來賓到胡家恭賀從美國西點軍校畢業、載譽歸國的胡家琪、並盛讚她是台灣、台南之光。（記者王俊忠攝）

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