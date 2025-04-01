佔議場再秀「罷藍」大字 立院民進黨團要求協商2公投案

立法院民進黨團今天一早再度占據議場，並在議場中央放了一個巨大藍色「罷」字！（記者田裕華攝）

2025/04/01 08:46

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，今天上午7時進場占據主席台，呼籲立法院長韓國瑜儘速召集黨團協商，並在議場鋪上藍字「罷」，象徵「罷藍」，高喊「大罷免，大成功」、「救民主，顧台灣」等口號。

民進黨團主張3月25日院會將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀的表決無效，為阻擋院會確認議事錄，26日起在議場前排班，並於29日一早率先進入議場，占據主席台，當日立法院長韓國瑜未進行協商，議事也空轉一天。

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由於議事錄仍未確認，民進黨團4月1日持續發布甲級動員，黨團成員半夜守夜，並於上午7時率先進入議場，未見在野黨陣營出面阻擋，民進黨立委賴瑞隆、陳亭妃、王世堅等人也坐上主席台。

隨後，民進黨團成員在場內擺放大量手舉牌，包含「違法會議，表決無效」、「沒有協商，沒有開會」、「撤回空殼公投、詐騙公投」等訴求；與上週五不同的是，議場正中央擺上巨型「罷」字，從黑字罷，變藍字罷，象徵「罷藍」，眾人並高呼「大罷免，大成功」、「救民主，顧台灣」等口號。

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