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    今北東持續濕冷明起好轉 清明連假南北天氣變化大

    氣象專家指出，今日白天起降雨範圍逐漸縮小，不過北東及中部山區仍有局部短暫雨，明日天氣持續好轉，清明連假頭2天（週四、五）天氣穩定，連假末2天（週六、日）及下週一，環境水氣略有增多。（資料照）

    氣象專家指出，今日白天起降雨範圍逐漸縮小，不過北東及中部山區仍有局部短暫雨，明日天氣持續好轉，清明連假頭2天（週四、五）天氣穩定，連假末2天（週六、日）及下週一，環境水氣略有增多。（資料照）

    2025/04/01 08:21

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日各地感受寒冷且有雨，氣象專家指出，今日白天起降雨範圍逐漸縮小，不過北東及中部山區仍有局部短暫雨，明日天氣持續好轉，清明連假頭2天（週四、五）天氣穩定，連假末2天（週六、日）及下週一，環境水氣略有增多，北部、東北部、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨機會，連假期間南北天氣變化大。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日白天起降雨範圍逐漸縮小、雨勢減緩，北部、東半部及中部山區仍有局部短暫雨。受「大陸冷氣團」影響，北台灣仍濕冷，中南部白天舒適微熱、早晚微冷。

    吳德榮指出，明日天氣持續好轉，北台灣及中南部轉晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，花東偶有局部短暫雨的機率，回到北舒適南微熱，早晚偏涼微冷的天氣型態。

    吳德榮表示，清明連假頭2天（週四、五）天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北部高溫約在27度、南部約在30度以上，北舒適南微熱，清晨微冷。

    至於清明連假末2天（週六、日）及下週一，雖有華南中層雲系東移，各地雲量逐漸增多，因含水量不高，平地大多可維持多雲時晴、穩定的天氣，局部山區少量飄雨的機率、則有逐日提高的趨勢。白天北舒適南微熱，早晚涼。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，清明連假前2天（週四、五），受東北季風減弱影響，氣溫逐漸回升，南部高溫有機會衝上攝氏30度，早晚天氣仍涼，日夜溫差大。各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅中南部山區有零星短暫陣雨機會。

    「林老師氣象站」提到，連假後2天（週六、日），環境水氣略有增多，北部、東北部、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨機會，其它地區則維持為多雲到晴天氣。至於白天氣溫更熱，中南部高溫可能都在攝氏30度以上，外出活動，落實防曬、補充水份。

    「林老師氣象站」指出，連假後2天（週六、日），環境水氣略有增多，北部、東北部、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨機會，其它地區則維持為多雲到晴天氣。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」指出，連假後2天（週六、日），環境水氣略有增多，北部、東北部、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨機會，其它地區則維持為多雲到晴天氣。（圖擷自臉書）

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