員工生活費也不放過！ 2惡煞缺錢買毒持槍搶回收場

台中市楊男持改造手槍，李男負責把風，進入回收場辦公室強盜財物，連員工的生活費也不放過，得手5.1萬元後逃逸，警方循線逮回2人，一審審結，依槍砲、強盜罪判刑。（資料照）

2022/04/12 00:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓、李姓男子去年因缺錢購毒，竟將歪腦筋動到李男曾任職的資源回收場，由楊男持改造手槍，李男負責把風的模式進入回收場辦公室強盜財物，連員工的生活費也不放過，得手5.1萬元後逃逸，警方循線逮回2人，一審審結，依槍砲、強盜罪判刑。

台中地院審理時，認定楊始終承認犯行，依槍砲、攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判刑12年、罰金7.5萬元，李雖否認涉案，但合議庭認定，李明知楊要前往回收場強盜，大可離開，但仍與一同楊前往，以具體行動呼應楊的強盜行為，在事前、事中、事後都有參與，視為共同正犯，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪，判刑7年6月，可上訴。

請繼續往下閱讀...

判決指出，29歲楊男去年從拍賣網站買來改造槍支零件、工具，成功改造一把非制式改造手槍，又在網站向不明人士購得子彈6發，非法持有槍彈，同年5月19日，楊嫌與44歲李男相約購毒，卻因缺錢起歹念，得知李過去任職的資源回收場，會存放現金，因此謀議強盜，由楊持槍、李開車在外把風接應分工。

當晚楊進入回收場辦公室後，就搶走林姓女員工手機，不讓林女通話，隨即將手槍拉滑套，指向當時在場另名黃姓員工頭部，恫嚇「搶劫，交出現金」，2名員工心生恐懼，拿出現場2000元現金，另外2人又到自己寢室，拿出生活費7000元。

接著楊又在辦公室抽屜內，取出一包4萬餘元的現金，得手5.1萬餘元後，楊指示回收場員工，剪斷監視器電線，一併將監視器主機帶走，警方獲報後在去年5月21日、25日循線查獲楊、李，楊承認犯行，不過李辯稱，自已有正當工作，因要拿毒品，才跟著楊，沒有缺錢，無需強盜，但不被法官採信。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法