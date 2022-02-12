前教師持刀搶銀行挾持女行員「想吃牢飯」 法官讓他「如願」

曾任教師的湯皓詠（圖中）宣稱犯案動機是「想吃牢飯」，但法官卻認為他確實有搶銀行的犯意。（民眾提供）

2022/02/12 13:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾任教師的台中市男子湯皓詠，去年8月4日才因公共危險罪服刑1年出獄，不料，出獄第5天，他又持美工刀闖入國泰世華商業銀行中港分行，挾持女行員，「我要搶劫，準備30萬元」，還宣稱「想吃牢飯」，員警安撫他的情緒，他才放開女行員被捕，法院審理時，他供稱動機是找不到工作而缺錢，台中地方法院不認為他上述犯行的動機是單純想吃牢飯，而是真有搶銀行犯意，觸犯攜帶兇器強盜未遂罪，且是累犯，判刑3年7月。

擁有大學學歷，且曾擔任過教師、保全的湯男（49歲）於2019年8月到加油站買汽油，裝入寶特瓶後，到中市清水區一間宮廟大門口縱火，被法院依公共危險罪判刑1年，去年8月4日出監後的第5天，8月9日下午2時，他再度犯法。

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湯男當時進入上述分行，持美工刀挾持女行員並高喊要搶劫，女行員嚇到不斷啜泣，銀行人員當時安撫湯男情緒，「不要激動，你放開她，冷靜一點，放下刀子」，湯男答覆「我想吃牢飯，我不會傷害她（女行員），這樣罪比較輕」，銀行其他人員也安撫說，「有什麼事情可以協助你嗎？」、「你這邊先坐好不好」、「她（女行員）很無辜，很害怕」，湯男則說「我想搶劫30萬」。

員警7分鐘內趕抵現場，與湯男對峙時勸他「冷靜」、「不要緊張」、「有什麼事先放下刀再說」，湯男才放開女行員，他被逮捕後，「如願」被台中地方法院准予羈押。

湯男於台中地院審理時說，他剛出獄，有前科找不到工作，身上的錢越來越少，缺錢而打算搶銀行，國泰世華銀行中港分行人比較多，他才會找這家銀行下手，後來他知道自己跑不掉，就叫周圍的人（銀行人員）報警，法官認為他上述行為的目的，並非「想吃牢飯」，湯男挾持女行員時，見經理走出來，還要求經理準備30萬元，主觀上是真有強盜的犯意，應以攜帶兇器強盜未遂罪論處。

法官認為他出獄後5天即再犯案，顯示他對於刑罰之反應力薄弱，而有特別的惡行，應依累犯規定加重其刑，但未遂能減輕其刑，判處徒刑3年7月，可上訴。

法院判處湯男3年7月徒刑，他「想吃牢飯」的說詞，也如願以償。（民眾提供）

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